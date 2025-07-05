Победный дебют Турана, Челси в полуфинале КЧМ, Свитолина не справилась

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 июля.

1. Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу

Горняки имели ощутимое преимущество над соперниками только во втором тайме

2A. Все решил автогол. Челси переиграл Палмейрас и пробился в полуфинал КЧМ

Зрители матча в Филадельфии увидели три забитых мяча

2B. Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ

Саудовский Аль-Хиляль дал бой, но покидает турнир

3. Синие против трехцветных. Определена первая полуфинальная пара клубного ЧМ

В матче 1/2 финала сыграют бразильский Флуминенсе и английский Челси

4. ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года

Клаусула испанского вингера выросла более чем на 50 процентов

5A. Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины

Иван Петряк, Виктор Корниенко и Андрей Тотовицкий будут тренироваться с юношами

5B. Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере

Дмитрий Топалов покинет клуб

6. Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется

Тренеры, которые работали с Ильей Забарным, высказались о его возможной смене клуба

7. Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон

Элина уступила Элизе Мертенс в двух сетах, сумев только один раз взять подачу бельгийки

8. Женская сборная Украины U-18 стартовала с победы на чемпионате Европы

Сине-желтая команда обыграла сборную Косова со счетом 62:51

9. УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»

У украинского боксера остались не слишком приятные воспоминания о Марко Хуке

10A. Проблемные звезды. Три легионера, которые не хотят больше играть в Украине

Война – это причина, которую иностранные футболисты используют как повод, чтобы уйти

10B. Возвращение Погба и Жиру, усиление Ливерпуля: порция топ-трансферов

Трансферное летнее межсезонье в разгаре