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  4. Возвращение Погба и Жиру, усиление Ливерпуля: порция топ-трансферов
Англия
04 июля 2025, 12:20 |
951
0

Возвращение Погба и Жиру, усиление Ливерпуля: порция топ-трансферов

Трансферное летнее межсезонье в разгаре

04 июля 2025, 12:20 |
951
0
Возвращение Погба и Жиру, усиление Ливерпуля: порция топ-трансферов
ФК Монако. Поль Погба

Не клубным чемпионатом мира единым. На трансферном рынке чуть ли не каждый день оформляются резонансные переходы. Наиболее звучные из них за последнее время (конец июня – начало июля) – вашему вниманию.

Поль Погба

Куда: «Монако»
Откуда: без клуба
Трансферная стоимость: свободный агент

Бывший капитан сборной Франции, экс-чемпион мира и некогда один из самых дорогих футболистов планеты Поль Погба после полуторагодичной дисквалификации из-за допинга возвращается в большой футбол. Изначально за применение запрещенных медицинских препаратов Поль был отстранен от игры на четыре года. Но затем его бан скостили более чем в два раза. Свое наказание Погба отбыл еще в марте, но новую команду себе нашел только сейчас. Контракт с княжеским клубом 32-летний опорник подписал на два года. На официальной презентации по поводу оформления соглашения Погба прослезился.

Джарелл Куанса

Куда: «Байер»
Откуда: «Ливерпуль»
Трансферная стоимость: 35 млн евро

Не только из Леверкузена в Ливерпуль, но и в обратном направлении. Вполне возможно, что переход 22-летнего центрбека «красных» в лагерь «фармацевтов» был одним из условий перехода из «Байера» в «Ливерпуль» Вирца. Так или иначе, можем констатировать, что молодой и перспективный оборонец, успевший дебютировать за первую сборную Англии, следующие пять сезонов проведет в Леверкузене. Кроме фиксированной суммы, английский клуб за своего воспитанника может получить еще пять миллионов бонусами. А если Куанса на новом месте отлично себя проявит, то «Ливер» будет иметь право выкупить его контракт за 60 млн евро.

Кепа Аррисабалага

Куда: «Арсенал»
Откуда: «Борнмут»
Трансферная стоимость: 7 млн евро

ФК Арсенал

Некогда один из самых перспективных и самых дорогих голкиперов мира потерялся из виду. В «Челси» испанец так и не сумел стать первым номером. А вот в «Борнмуте», куда «аристократы» сдали вратаря в аренду, он был безоговорочно первым номером. Минувший сезон 30-летний голкипер может занести себе в актив. Клуб Ильи Забарного хотел продлить аренду Кепы, однако в дело вмешался «Арсенал». Клуб Александра Зинченко выкупил контракт Аррисабалаги у «Челси», заплатив отступные – порядка семи миллионов евро. Контракт Кепы с «Арсеналом» рассчитан на три года. В свое время «Челси» приобрел этого голкипера у «Атлетика» за 80 млн евро.

Милош Керкез

Куда: «Ливерпуль»
Откуда: «Борнмут»
Трансферная стоимость: 50 млн евро

«Ливерпуль» не устает удивлять. Следом за Фримпонгом и Вирцем в лагерь действующих чемпионов Англии перебрался Керкез – лучший левый оборонец минувшего сезона АПЛ. Контракт с 21-летним защитником сборной Венгрии подписан до лета 2030 года. В минувшем сезоне за «вишен» на его счету два гола и пять результативных передач. Два года назад «Борнмут» купил Керкеза у АЗ за 18 млн евро.

Фернандо Муслера

Куда: «Эстудиантес»
Откуда: «Галатасарай»
Трансферная стоимость: свободный агент

Муслера стал настоящим символом «Галатасарая». На протяжении долгих четырнадцати сезонов он защищал ворота самого титулованного клуба Турции. За это время он выиграл восемь комплектов золотых наград и три Кубка Турции. Нынешним летом истек срок соглашения между уругвайским ветераном и стамбульским грандом, и стороны решили не продлевать соглашение. С аргентинским «Эстудиантесом» 39-летний вратарь подписал контракт на полтора года.

Матис Тель

Куда: «Тоттенхэм»
Откуда: «Бавария»
Трансферная стоимость: 35 млн евро

Вторую часть прошлого сезона Тель провел в аренде в «Тоттенхэме». Руководство шпор» 20-летний нападающий/полузащитник впечатлил, и они решили выкупить его контракт у «Баварии». Кроме 35 миллионов, лондонский клуб заплатил мюнхенскому еще 10 млн – за полугодичную аренду. Стороны подписали долгосрочное соглашение – до лета 2031 года.

Мартин Батурина

Куда: «Комо»
Откуда: «Динамо» (Загреб)
Трансферная стоимость: 18 млн евро

Этим атакующим полузащитником сильнейшего клуба Хорватии и игрока национальной сборной этой страны активно интересовался «Шахтер». Однако Батурина отклонил предложение «горняков» (из-за войны). А вот предложение итальянского «Комо» принял. Кроме фиксированной суммы – 18 млн евро, загребское «Динамо» может получит за своего таланта еще семь миллионов бонусами. Контракт 22-летнего хорвата с «Комо» рассчитан до лета 2030 года.

Фер Лопес

Куда: «Вулверхэмптон»
Откуда: «Сельта»
Трансферная стоимость: 23 млн евро

Первый входящий трансфер «волков» нынешнего межсезонья. Из универсальным 21-летним полузащитником, который может сыграть как на правом, та и на левом фланге, английский клуб подписал пятилетний контракт. Лопес дебютировал за «Сельту» лишь в конце прошлого года.

Оливье Жиру

Куда: «Лилль»
Откуда: «Лос-Анджелес»
Сумма трансфера: свободный агент

ФК Лилль

Легендарный Оливье Жиру после тринадцати лет зарубежных скитаний возвращается в чемпионат Франции. Его контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес» истек, и вместо того, чтобы повесить бутсы на гвоздь, 39-летний экс-чемпион мира решил продолжить свою славную карьеру. С «догами» он подписал соглашение до конца следующего сезона, получив себе девятый номер. На официальной презентации Жиру заявил, что «очень рад и взволнован».

Жоао Педро

Куда: «Челси»
Откуда: «Брайтон»
Трансферная стоимость: 65 млн евро

«Брайтон» становится для «Челси» главным поставщиком кадров. Очередной представитель «чаек» на «Стемфорд Бридж» - 21-летний нападающий Жоао Педро. Он обошелся «пенсионерам» в круглую сумму – 65 млн евро плюс еще шесть миллионов бонусами. Контракт рассчитан аж на семь лет. Педро уже отбыл в США, где присоединился к своей новой команде на клубном чемпионате мира. Показательно, что два года назад «Брайтон» купил этого футболиста у «Уотфорда» за 34 млн евро.

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статьи эксклюзив Поль Погба Кепа Аррисабалага Джарелл Куанса Милош Керкез Фернандо Муслера Матис Тель Мартин Батурина Оливье Жиру
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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