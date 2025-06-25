Трубин остановил Баварию, Лион понижен в классе, топ-прыжок Левченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 июня.

1. Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

2A. Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ

Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов

2B. Кавани вылетает. Бока Хуниорс сенсационно не сумел обыграть Окленд Сити

Поединок был приостановлен примерно на один час из-за надвигающейся грозы

3A. Челси разгромил Эсперанс и вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира

В плей-офф соперником лондонского клуба будет португальская Бенфика

3B. Лос-Анджелес и Фламенго разошлись миром на КЧМ. Смоляков сыграл второй тайм

Матч особой роли не играл, бразильская команда уже имела путевку в плей-офф

4. Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе

Лион будет выступать в Лиге 2 в следующем сезоне

5A. Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером

В Первой лиге с командой будет работать Желько Любенович

6. Украинские клубы узнали соперников в квалификации женской Лиги чемпионов

Ворскла и Металлист 1925 будут представлять Украину в топ-евротурнире

7A. Ястремская добыла досрочную стартовую победу на турнире WTA 250 в Истборне

Даяна в первом раунде прошла Магду Линетт, которая снялась в середине 2-го сета

7B. Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона

Дарья в двух сетах справилась с Берфу Дженгиз и прошла во второй раунд отбора

7C. Дебют на Grand Slam. Олейникова поборолась с Парри в квалификации Уимблдона

В первом раунде отбора Александра потерпела поражене от Диан в трех сетах

8A. Левченко установила персональный рекорд сезона и навязала борьбу Олислагерс

Украинская спортсменка с результатом 1.98 метра заняла второе место в Брно

8B. Прыжки в высоту. Дмитрий Никитин выиграл золото на соревнованиях в Остраве

Для украинского спортсмена победным стал прыжок на высоте 2.24 метра

9. Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую лигу

Киев Кэпиталз обнародовал заявление о своих планах построить новую арену

10. КЧМ проваливается из-за цвета. Нужно его изменить – и все наладится

С помощью косметического решения превращаем неинтересный турнир в лучший