Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации итальянских СМИ, «Милан» приблизился к трансферу украинца – сделку удастся заключить менее чем за 20 миллионов евро. Сам Александр согласился перейти в «Милан», украинец для этого даже пойдет на понижение своей зарплаты.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.