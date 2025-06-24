Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футболист перейдет в «Милан»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации итальянских СМИ, «Милан» приблизился к трансферу украинца – сделку удастся заключить менее чем за 20 миллионов евро. Сам Александр согласился перейти в «Милан», украинец для этого даже пойдет на понижение своей зарплаты.
В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
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