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  4. Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Италия
24 июня 2025, 23:43 | Обновлено 24 июня 2025, 23:50
1961
4

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

24 июня 2025, 23:43 | Обновлено 24 июня 2025, 23:50
1961
4
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации итальянских СМИ, «Милан» приблизился к трансферу украинца – сделку удастся заключить менее чем за 20 миллионов евро. Сам Александр согласился перейти в «Милан», украинец для этого даже пойдет на понижение своей зарплаты.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Милан Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Серии A Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: Corriere dello Sport
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Gargantua81
Седан, Баклажан, Милан... это судьба
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+1
Victor673256ua
Погодився, то й добре. 
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0
Alf Nemo
Тяжко тепер прийдеться Олександру, в Мілані такі низькі зарплати 😥
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0
Serhii P.
йому ще й досі гроші платять за полірування лавки?
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0
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