Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго
В ночь с 24 на 25 июня состоялись матчи 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Завершились поединки в группе D, и определены уже 4 четвертьфинальных пары.
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Определен второй обладатель путевки в плей-офф от этого квартета – Челси присоединился к Фламенго
Английский Челси переиграл Эсперанс из Туниса (3:0). Тосин Адарабиойо и Лиам Делап отличились в компенсированное время 1-го тайма. Во втором тайме Тайрик Джордж поставил финальную точку (3:0), и Челси вышел в 1/8 финала.
Второй матч особой роли не играл, бразильская команда Фламенго уже имела путевку в плей-офф до игры с Лос-Анджелесом. Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1). Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес.
Итоговое положение в группе D: Фламенго (7 очков), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1).
В плей-офф соперником лондонского Челси будет португальская Бенфика, а оппонентом Фламенго будет немецкая Бавария.
Определены следующие пары 1/8 финала
- Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия)
- Бенфика (Португалия) – Челси (Англия)
- ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США)
- Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия)
Клубный чемпионат мира 2025
3-й тур, 25 июня 2025 года
Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия) – 0:3
Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7
Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1
Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86
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