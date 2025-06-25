Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В ночь с 24 на 25 июня состоялись матчи 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Завершились поединки в группе D, и определены уже 4 четвертьфинальных пары.

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Определен второй обладатель путевки в плей-офф от этого квартета – Челси присоединился к Фламенго

Английский Челси переиграл Эсперанс из Туниса (3:0). Тосин Адарабиойо и Лиам Делап отличились в компенсированное время 1-го тайма. Во втором тайме Тайрик Джордж поставил финальную точку (3:0), и Челси вышел в 1/8 финала.

Второй матч особой роли не играл, бразильская команда Фламенго уже имела путевку в плей-офф до игры с Лос-Анджелесом. Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1). Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес.

Итоговое положение в группе D: Фламенго (7 очков), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1).

В плей-офф соперником лондонского Челси будет португальская Бенфика, а оппонентом Фламенго будет немецкая Бавария.

Определены следующие пары 1/8 финала

Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия)

Бенфика (Португалия) – Челси (Англия)

ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США)

Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия)

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года

Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия) – 0:3

Голы: Адарабиойо, 45+3, Дилеп, 45+5, Джордж, 90+7

Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1

Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86

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