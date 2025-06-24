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  4. Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона
Уимблдон
24 июня 2025, 15:24 | Обновлено 24 июня 2025, 15:47
1065
2

Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона

Дарья в двух сетах легко справилась с Берфу Дженгиз и прошла во второй раунд отбора

24 июня 2025, 15:24 | Обновлено 24 июня 2025, 15:47
1065
2
Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) вышла во второй раунде квалификации Уимблдонского турнира 2025.

На старте отбора украинка в двух сетах разгромила Берфу Дженгиз (Турция, WTA 380), отдав всего четыре гейма. Дарья одержала победу за 42 минуты.

Уимблдон-2025. Квалификация

Берфу Дженгиз (Турция) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 1:6

Это была третья встреча соперниц. Снигур в третий раз обыграла Дженгиз.

Во втором круге Дарья поборется против победительницы противостояния Янн Фетт (Хорватия, WTA 168) – Вэй Сицзя (Китай, WTA 132).

Снигур в пятый раз в карьере играет на кортах Уимблдон. Ее лучшим результатом является второй раунд основной сетки в прошлом году.

Помисо Дарьи, в квалификации травяного слэма из украинок выступила Александра Олейникова. Олейникова в стартовом матче уступила Диан Парри в трех партиях.

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Дарья Снигур – Берфу Дженгиз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Берфу Дженгиз Дарья Снигур Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitaly Kozak
Молодець, але далі суперниці куди більш серйозніші.
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+3
C.Пеклов
Молодець,впевнено!Бажаю успіхів в наступних матчах!Хай щастить!
Ответить
+2
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