Снигур за 42 минуты разгромила первую соперницу в квалификации Уимблдона
Дарья в двух сетах легко справилась с Берфу Дженгиз и прошла во второй раунд отбора
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) вышла во второй раунде квалификации Уимблдонского турнира 2025.
На старте отбора украинка в двух сетах разгромила Берфу Дженгиз (Турция, WTA 380), отдав всего четыре гейма. Дарья одержала победу за 42 минуты.
Уимблдон-2025. Квалификация
Берфу Дженгиз (Турция) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 1:6
Это была третья встреча соперниц. Снигур в третий раз обыграла Дженгиз.
Во втором круге Дарья поборется против победительницы противостояния Янн Фетт (Хорватия, WTA 168) – Вэй Сицзя (Китай, WTA 132).
Снигур в пятый раз в карьере играет на кортах Уимблдон. Ее лучшим результатом является второй раунд основной сетки в прошлом году.
Помисо Дарьи, в квалификации травяного слэма из украинок выступила Александра Олейникова. Олейникова в стартовом матче уступила Диан Парри в трех партиях.
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