Реал, Юве и Ман Сити на высоте, успех Свитолиной, победа Левченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 июня.

1. Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф

Бавария, Фламенго, Ювентус, Манчестер Сити вышли в 1/8 финала

2A. Галактический класс. Реал в меньшинстве не оставил шансов Пачуке на КЧМ

Победу мадридскому клубу принесли голы Беллингема, Гюлера и Вальверде

2B. РБ Зальцбург и Аль-Хиляль разошлись миром. Таблица: на каком месте Реал?

Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф клубного чемпионата мира

3A. Ман Сити отгрузил 6 мячей бывшей команде Реброва и вышел в 1/4 финала КЧМ

Команда Пепа Гвардиолы легко решила задачу в матче против клуба Аль-Айн

3B. Великолепный Йылдыз. Ювентус одолел Видад на клубном чемпионате мира

Турецкий вингер отличился двумя голами

4A. Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли

В четвертьфинале Евро-2025 U-21 Франция переиграла Данию со счетом 3:2

4B. Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21

В полуфиналах ЧЕ-2025 U-21 сыграют: Англия – Нидерланды, Германия – Франция

5A. Знаменитый клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

5B. Они бросали стулья на поле. Матч плей-аут за выживание в Серии B остановлен

Сампдория имеет большой перевес над Салернитаной и близка к цели

6. Сезон Гилджеса-Александра. Определился чемпион НБА сезона 2024/25

«Оклахома» завоевала трофей Ларри О'Брайена

7A. Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга

Элина в двух партиях справилась с Элизе, сыграв первый матч на траве в 2025

7B. Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей

Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке

7C. Реванш не удался: Костюк во второй раз за неделю проиграла Наварро на траве

Марта в двух сетах уступила Эмме в матче 1/16 финала турнира в Бад-Хомбурге

8. ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество

Промоутер опубликовал пост на своей странице в Instagram

9A. Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года

Украинская спортсменка взяла высоту 1.92 м на этапе Континентального тура

9B. Юниорская сборная Украины взяла золото на ЧМ по художественной гимнастике

Сине-желтые в Софии стала победителями финала в упражнениях с 10 булавами

9C. Триумф Людмилы Лузан. Украинская каноистка завоевала 4 награды на ЧЕ-2025

Украинские спортсмены собрали урожай медалей в чешском Рачице

10. Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство

У Джанни Инфантино и его соратников не хватило времени или смекалки