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23 июня 2025, 08:23 |
709
0

Реал, Юве и Ман Сити на высоте, успех Свитолиной, победа Левченко

Главные новости за 22 июня на Sport.ua

23 июня 2025, 08:23 |
709
0
Реал, Юве и Ман Сити на высоте, успех Свитолиной, победа Левченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 июня.

1. Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Бавария, Фламенго, Ювентус, Манчестер Сити вышли в 1/8 финала

2A. Галактический класс. Реал в меньшинстве не оставил шансов Пачуке на КЧМ
Победу мадридскому клубу принесли голы Беллингема, Гюлера и Вальверде

2B. РБ Зальцбург и Аль-Хиляль разошлись миром. Таблица: на каком месте Реал?
Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф клубного чемпионата мира

3A. Ман Сити отгрузил 6 мячей бывшей команде Реброва и вышел в 1/4 финала КЧМ
Команда Пепа Гвардиолы легко решила задачу в матче против клуба Аль-Айн

3B. Великолепный Йылдыз. Ювентус одолел Видад на клубном чемпионате мира
Турецкий вингер отличился двумя голами

4A. Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
В четвертьфинале Евро-2025 U-21 Франция переиграла Данию со счетом 3:2

4B. Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21
В полуфиналах ЧЕ-2025 U-21 сыграют: Англия – Нидерланды, Германия – Франция

5A. Знаменитый клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Украинцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

5B. Они бросали стулья на поле. Матч плей-аут за выживание в Серии B остановлен
Сампдория имеет большой перевес над Салернитаной и близка к цели

6. Сезон Гилджеса-Александра. Определился чемпион НБА сезона 2024/25
«Оклахома» завоевала трофей Ларри О'Брайена

7A. Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Элина в двух партиях справилась с Элизе, сыграв первый матч на траве в 2025

7B. Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке

7C. Реванш не удался: Костюк во второй раз за неделю проиграла Наварро на траве
Марта в двух сетах уступила Эмме в матче 1/16 финала турнира в Бад-Хомбурге

8. ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Промоутер опубликовал пост на своей странице в Instagram

9A. Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Украинская спортсменка взяла высоту 1.92 м на этапе Континентального тура

9B. Юниорская сборная Украины взяла золото на ЧМ по художественной гимнастике
Сине-желтые в Софии стала победителями финала в упражнениях с 10 булавами

9C. Триумф Людмилы Лузан. Украинская каноистка завоевала 4 награды на ЧЕ-2025
Украинские спортсмены собрали урожай медалей в чешском Рачице

10. Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
У Джанни Инфантино и его соратников не хватило времени или смекалки

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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