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WTA
22 июня 2025, 17:07 | Обновлено 22 июня 2025, 17:29
750
11

Реванш не удался: Костюк во второй раз за неделю проиграла Наварро на траве

Марта в двух сетах уступила Эмме в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

22 июня 2025, 17:07 | Обновлено 22 июня 2025, 17:29
750
11
Реванш не удался: Костюк во второй раз за неделю проиграла Наварро на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила девятой ракетке мира Эмме Наварро из США за 1 час и 41 минуту.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Эмма Наварро (США) [5] – 2:6, 5:7

Это была четвертая встреча соперниц. Костюк потерпела четвертое поражение, в частности второе за неделю. 16 июня украинка уступила Эмме в первом раунде соревнований идентичной категории в Берлине.

Следующей соперницей Наварро будет либо Наоми Осака, либо теннисистка, которая пройдет квалификацию.

Костюк на следующей неделе выступит в основной сетке Уимблдона-2025. Украину в Бад-Хомбурге продолжит представлять Элина Свитолина, которая 22 июня сыграет с Элизе Мертенс в первом круге.

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Марта Костюк Эмма Наварро WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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pawa
З такою ніякою грою вона й на Вімблдоні вилетить у першому ж колі! Ганьба!
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+5
Vlad Holl
Здається корабель Марти не пливе по курсу ,а дрейфує без двигуна і вітрил в невідомому напрямку. Третя поразка в першому колі підряд і видно ,що гра не йде хоч вбий. Що там Сандра , що каже ? 
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+4
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introvert
Марту коментувати вже злості не вистачає. Тож ноу комментс.
Ну а Наварро такий собі ментальний антипод Марти. Чистий тобі удав.
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+3
Обсервер Влад
Походу Марту кличе материнський інстинкт, їй зараз не до тенісу
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0
C.Пеклов
В вирішальний момент не змогла зіграти,як треба.Залишається сподіватися на УІМ.
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0
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