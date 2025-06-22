Реванш не удался: Костюк во второй раз за неделю проиграла Наварро на траве

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила девятой ракетке мира Эмме Наварро из США за 1 час и 41 минуту.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Эмма Наварро (США) [5] – 2:6, 5:7

Это была четвертая встреча соперниц. Костюк потерпела четвертое поражение, в частности второе за неделю. 16 июня украинка уступила Эмме в первом раунде соревнований идентичной категории в Берлине.

Следующей соперницей Наварро будет либо Наоми Осака, либо теннисистка, которая пройдет квалификацию.

Костюк на следующей неделе выступит в основной сетке Уимблдона-2025. Украину в Бад-Хомбурге продолжит представлять Элина Свитолина, которая 22 июня сыграет с Элизе Мертенс в первом круге.