Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
В четвертьфинале Евро-2025 U-21 Франция переиграла Данию со счетом 3:2
Третий четвертьфинальный матч Евро-2025 U-21 состоялся 22 июня 2025 года на стадионе Татран в Прешове (Словакия).
Франция U-21 в драматичном матче со счетом 3:2 обыграла Данию U-21.
На 18-й минуте Клеман Бишофф открыл счет за Данию, а на 27-й минуте Джауи Сиссе сравнял ситуацию. Первый тайм завершился вничью 1:1.
В начале второго тайма Оливер Соренсен вывел Францию вперед. Однако французы совершили камбэк в концовке игры. Сначала Кентен Мерлен сравнял счет, а на 85-й минуте Матис Тель забил победный мяч и установил окончательный результат.
Франция обыграла Данию (3:2) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Германия – Италия. Во втором полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.
Интересно, что на старте Евро U-21 Дания с таким же счетом 3:2 победила сборную Украины, из-за чего сине-желтые в итоге не вышли в плей-офф.
Евро-2025 U-21. Четвертьфинал
22 июня 2025. Прешов (Словакия)
19:00. Дания U-21 – Франция U-21 – 2:3
Голы: Бишофф, 18, Соренсен, 49 – Сиссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Полтаве» нужно решить вопрос с задолженностью
Украинцем заинтересовался «Монако»
Пишите , Шура, пишите...