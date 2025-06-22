Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли

Третий четвертьфинальный матч Евро-2025 U-21 состоялся 22 июня 2025 года на стадионе Татран в Прешове (Словакия).

Франция U-21 в драматичном матче со счетом 3:2 обыграла Данию U-21.

На 18-й минуте Клеман Бишофф открыл счет за Данию, а на 27-й минуте Джауи Сиссе сравнял ситуацию. Первый тайм завершился вничью 1:1.

В начале второго тайма Оливер Соренсен вывел Францию вперед. Однако французы совершили камбэк в концовке игры. Сначала Кентен Мерлен сравнял счет, а на 85-й минуте Матис Тель забил победный мяч и установил окончательный результат.

Франция обыграла Данию (3:2) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Германия – Италия. Во втором полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.

Интересно, что на старте Евро U-21 Дания с таким же счетом 3:2 победила сборную Украины, из-за чего сине-желтые в итоге не вышли в плей-офф.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал

22 июня 2025. Прешов (Словакия)

19:00. Дания U-21 – Франция U-21 – 2:3

Голы: Бишофф, 18, Соренсен, 49 – Сиссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85

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