Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Евро U21
Дания U21
22.06.2025 19:00 – FT 2 : 3
Франция U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
22 июня 2025, 21:07 | Обновлено 22 июня 2025, 21:20
1012
4

Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли

В четвертьфинале Евро-2025 U-21 Франция переиграла Данию со счетом 3:2

22 июня 2025, 21:07 | Обновлено 22 июня 2025, 21:20
1012
4
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Getty Images/Global Images Ukraine

Третий четвертьфинальный матч Евро-2025 U-21 состоялся 22 июня 2025 года на стадионе Татран в Прешове (Словакия).

Франция U-21 в драматичном матче со счетом 3:2 обыграла Данию U-21.

На 18-й минуте Клеман Бишофф открыл счет за Данию, а на 27-й минуте Джауи Сиссе сравнял ситуацию. Первый тайм завершился вничью 1:1.

В начале второго тайма Оливер Соренсен вывел Францию вперед. Однако французы совершили камбэк в концовке игры. Сначала Кентен Мерлен сравнял счет, а на 85-й минуте Матис Тель забил победный мяч и установил окончательный результат.

Франция обыграла Данию (3:2) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Германия – Италия. Во втором полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.

Интересно, что на старте Евро U-21 Дания с таким же счетом 3:2 победила сборную Украины, из-за чего сине-желтые в итоге не вышли в плей-офф.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал

22 июня 2025. Прешов (Словакия)

19:00. Дания U-21 – Франция U-21 – 2:3

Голы: Бишофф, 18, Соренсен, 49 – Сиссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85

Сетка плей-офф

Фотогалерея

По теме:
Дания U-21 – Франция U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Проигрывать нужно уметь. Игроки Испании U21 подрались с англичанами
Испания U-21 – Англия U-21 – 1:3. Четвертьфинал ЧЕ. Видео голов и обзор
сборная Дании по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 Дания - Франция Евро-2025 U-21 Матис Тель
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Футбол | 22 июня 2025, 07:47 8
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ

«Полтаве» нужно решить вопрос с задолженностью

Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Футбол | 21 июня 2025, 22:23 4
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил

Украинцем заинтересовался «Монако»

СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
Теннис | 22.06.2025, 16:12
СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Бокс | 21.06.2025, 22:41
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 22.06.2025, 21:01
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
были близки к победе. тогда получилось бы что все прошли: Англия, Нидерланды и Дания
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
А обидчики Нидеры вышли на друганов  по отбору.
 Пишите , Шура,  пишите...
Ответить
0
avk2307
не всі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 16
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Известный тренер: «Реванш Усика и Дюбуа? Он будет постоянно пропускать»
Известный тренер: «Реванш Усика и Дюбуа? Он будет постоянно пропускать»
21.06.2025, 03:30
Бокс
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
21.06.2025, 02:12
Футбол
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
20.06.2025, 16:32 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем