В воскресенье, 22 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Дании и Франции. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Дания U-21

На отборе коллектив получил 17 очков за 8 игр и занял 1-е место, подарившее ему прямую путевку на турнир. Евро команда начала с победы над сборной Украины, а во 2-м туре одолела Нидерланды. 3-й раунд, уже не имевший турнирного значения для Дании, завершился ничьей против Финляндии. С 7 очками на счету красно-белые заняли 1-е место группы Д.

Франция U-21

На квалификации команда неожиданно уступила Словении и заняла 2-е место группы, однако это все равно не помешало ей получить прямую путевку на турнир из-за попадания в тройку лучших 2-х позиций отбора. В 1-м туре Евро французы сыграли в нулевую ничью с португальцами, однако в дальнейшем одолели сверстников из Грузии и Польши. Из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в Португалии, коллектив занял 2-е место квартета.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в официальных матчах.

Интересные факты

Франция и Дания забили по 7 голов на групповом этапе Евро – 2-й лучший результат среди всех команд на турнире.

В последних 6 поединках Франция одержала 5 побед – единственная осечка произошла в игре с Португалией.

Дания пропускала первой в 5 из последних 7 игор.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua Дания U21 Франция U21 Обе забьют 1.58 Сделать ставку

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