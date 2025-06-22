Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания U21 – Франция U21 – 2:3. Победный камбэк триколор. Видео голов, обзор
Евро U21
Дания U21
22.06.2025 19:00 – FT 2 : 3
Франция U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
22 июня 2025, 22:37 | Обновлено 22 июня 2025, 22:43
240
0

Дания U21 – Франция U21 – 2:3. Победный камбэк триколор. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата Европы U-21

22 июня 2025, 22:37 | Обновлено 22 июня 2025, 22:43
240
0
Дания U21 – Франция U21 – 2:3. Победный камбэк триколор. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Третий четвертьфинальный матч Евро-2025 U-21 состоялся 22 июня 2025 года на стадионе Татран в Прешове (Словакия).

Франция U-21 в драматичном матче обыграла Данию U-21 со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте Клеман Бишофф открыл счет за Данию, а на 27-й минуте Джауи Сиссе сравнял ситуацию. Первый тайм завершился вничью 1:1.

В начале второго тайма Оливер Соренсен вывел Францию вперед. Однако французы совершили камбэк в концовке игры. Сначала Кентен Мерлен сравнял счет, а на 85-й минуте Матис Тель забил победный мяч и установил окончательный результат.

Франция обыграла Данию (3:2) и вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Германия – Италия. Во втором полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал

22 июня 2025. Прешов (Словакия)

19:00. Дания U-21 – Франция U-21 – 2:3

Голы: Бишофф, 18, Соренсен, 49 – Сиссе, 44, Мерлен, 84, Тель, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Франция U21).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Квентин Мерлин (Франция U21).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Соренсен (Дания U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джауи Сиссе (Франция U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Клемент Бишофф (Дания U21).
По теме:
Реал – Пачука. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Беллингем и Гюлер обеспечили перевес Реалу в меньшинстве
ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды
сборная Дании по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 Дания - Франция Матис Тель Евро-2025 U-21 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
Теннис | 22 июня 2025, 16:12 14
СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»

Очередные перлы первой ракетки мира... Когда додумается хотя бы молчать?

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Футбол | 22 июня 2025, 00:48 2
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»

Победитель Лиги чемпионов – о Месси

ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Бокс | 22.06.2025, 08:49
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Футбол | 22.06.2025, 15:13
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 22.06.2025, 22:13
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 26
Футбол
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
20.06.2025, 21:25 24
Футбол
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 8
Футбол
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
Известный тренер: «Реванш Усика и Дюбуа? Он будет постоянно пропускать»
Известный тренер: «Реванш Усика и Дюбуа? Он будет постоянно пропускать»
21.06.2025, 03:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем