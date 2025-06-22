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Евро U21
Дания U21
22.06.2025 19:00 – 65 2 : 1
Франция U21
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Молодежные турниры
22 июня 2025, 19:05 | Обновлено 22 июня 2025, 19:11
612
1

Дания U-21 – Франция U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 июня в 19:00 четвертьфинальный матч чемпионата Европы U-21

22 июня 2025, 19:05 | Обновлено 22 июня 2025, 19:11
612
1
Дания U-21 – Франция U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

22 июня в 19:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Дания U-21 – Франция U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Татран в словацком городе Прешов

Победитель матча выйдет в полуфинал на победителя пары Германия – Италия. В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Англия.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Дания U-21 – Франция U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Дания U-21 – Франция U-21
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События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Соренсен (Дания U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джауи Сиссе (Франция U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Клемент Бишофф (Дания U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
А Данія другий раз з подачі з аута забиває...
Фартить їм? Чи вони так планували?
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0
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