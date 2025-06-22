В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

22 июня в 19:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Дания U-21 – Франция U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе Татран в словацком городе Прешов

Победитель матча выйдет в полуфинал на победителя пары Германия – Италия. В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Англия.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Дания U-21 – Франция U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE