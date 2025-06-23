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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 06:59 | Обновлено 23 июня 2025, 07:16
1864
0

Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф

Бавария, Фламенго, Ювентус, Манчестер Сити вышли в 1/8 финала

23 июня 2025, 06:59 | Обновлено 23 июня 2025, 07:16
1864
0
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь с 22 на 23 июня состоялись заключительные матчи 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

32 клуба-участника были распределены на 8 групп по 4 команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнир проходит с 15 июня по 13 июля в США.

4 команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала:

  • Группа C: Бавария (Германия)
  • Группа D: Фламенго (Бразилия)
  • Группа G: Ювентус (Италия), Манчестер Сити (Англия)

Клубный чемпионат мира 2025

США, 15 июня – 13 июля

1-й тур

  • 15.06. 03:00. Аль-Ахли (Египет) – Интер Майами (США) – 0:0
  • 15.06. 19:00. Бавария (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0
  • 15.06. 22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 4:0
  • 16.06. 01:00. Палмейрас (Бразилия) – Порту (Португалия) – 0:0
  • 16.06. 05:00. Ботафого (Бразилия) – Сиэтл Саундерс (США) – 2:1
  • 16.06. 22:00. Челси (Англия) – Лос-Анджелес (США) – 2:0
  • 17.06. 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) – Бенфика (Португалия) – 2:2
  • 17.06. 04:00. Фламенго (Бразилия) – Эсперанс (Тунис) – 2:0
  • 17.06. 19:00. Флуминенсе (Бразилия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:0
  • 17.06. 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 3:1
  • 18.06. 01:00. Ульсан ХД (Южная Корея) – Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – 0:1
  • 18.06. 04:00. Монтеррей (Мексика) – Интер (Италия) – 1:1
  • 18.06. 19:00. Манчестер Сити (Англия) – Видад (Марокко) – 2:0
  • 18.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:1
  • 19.06. 01:00. Пачука (Мексика) – РБ Зальцбург (Австрия) – 1:2
  • 19.06. 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия) – 0:5

2-й тур

  • 19.06. 19:00. Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет) – 2:0
  • 19.06. 22:00. Интер Майами (США) – Порту (Португалия) – 2:1
  • 20.06. 01:00. Сиэтл Саундерс (США) – Атлетико (Испания) – 1:3
  • 20.06. 04:00. ПСЖ (Франция) – Ботафого (Бразилия) – 0:1
  • 20.06. 19:00. Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 6:0
  • 20.06. 21:00. Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1
  • 21.06. 01:00. Лос-Анджелес (США) – Эсперанс (Тунис) – 0:1
  • 21.06. 04:00. Бавария (Германия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 2:1
  • 21.06. 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 3:4
  • 21.06. 22:00. Интер (Италия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 2:1
  • 22.06. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 4:2
  • 22.06. 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0
  • 22.06. 19:00. Ювентус (Италия) – Видад (Марокко) – 4:1
  • 22.06. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:1
  • 23.06. 01:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:0
  • 23.06. 04:00. Манчестер Сити (Англия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 6:0

3-й тур

  • 23.06. 22:00. Атлетико (Испания) – Ботафого (Бразилия)
  • 23.06. 22:00. Сиэтл Саундерс (США) – ПСЖ (Франция)
  • 24.06. 04:00. Интер Майами (США) – Палмейрас (Бразилия)
  • 24.06. 04:00. Порту (Португалия) – Аль-Ахли (Египет)
  • 24.06. 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия)
  • 24.06. 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина)
  • 25.06. 04:00. Эсперанс (Тунис) – Челси (Англия)
  • 25.06. 04:00. Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия)
  • 25.06. 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан ХД (Южная Корея)
  • 25.06. 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия)
  • 26.06. 04:00. Интер (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина)
  • 26.06. 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) – Монтеррей (Мексика)
  • 26.06. 22:00. Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ)
  • 26.06. 22:00. Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия)
  • 27.06. 04:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика)
  • 27.06. 04:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания)

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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