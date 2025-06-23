Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21

Драматичным стал четвертьфинальный матч Евро-2025 U-21, который состоялся на MOL-Арене в словацком городе Дунайска-Стреда.

В дополнительное время Германия U-21 вырвала победу у Италии U-21 со счетом 3:2 (д.в.) и вышла в полуфинал.

После безголевого первого тайма итальянцы вышли вперед на 58-й минуте, однако затем дважды забила сборная Германии.

В компенсированное время итальянцы спаслись от поражения благодаря голу на 90+6 минуте. Были назначены дополнительные экстратаймы, в которые итальянцы после двух удалений играли вдевятером.

В овертайме Мерлин Рель на 117-й минуте установил окончательный счет – 3:2 в пользу Германии.

В полуфиналах ЧЕ-2025 U-21 сыграют (25 июня): Англия – Нидерланды, Германия – Франция.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал

22 июня 2025. Дунайска-Стреда (Словакия)

Германия U-21 – Италия U-21 – 3:2 (д.в.)

Голы: Вольтемаде, 68, Вайпер, 87, Рель, 117 – Колеошо, 58, Амброзино, 90+6

Удаление: Ньонто, 81, Дзанотти, 90 (Италия)

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