Германия U21

Германия U-21 – Италия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 июня в 22:00 четвертьфинальный матч чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.
22 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Германия U-21 – Италия U-21.
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Команды определят полуфиналиста на стадионе МОЛ Арена в словацком городе Дунайска Стреда.
Победитель матча выйдет в полуфинал на Францию. В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Англия.
Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Сетка плей-офф Евро-2025 U-21
Германия U-21 – Италия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
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