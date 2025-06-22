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Евро U21
Германия U21
22.06.2025 22:00 – 66 0 : 1
Италия U21
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22 июня 2025, 22:05 | Обновлено 22 июня 2025, 22:13
394
0

Германия U-21 – Италия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 июня в 22:00 четвертьфинальный матч чемпионата Европы U-21

22 июня 2025, 22:05 | Обновлено 22 июня 2025, 22:13
394
0
Германия U-21 – Италия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

22 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран четвертьфинальный матч Германия U-21 – Италия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят полуфиналиста на стадионе МОЛ Арена в словацком городе Дунайска Стреда.

Победитель матча выйдет в полуфинал на Францию. В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Англия.

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Германия U-21 – Италия U-21. 1/4 финала ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Германия U-21 – Италия U-21
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События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Колеошо (Италия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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