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Евро U21
Германия U21
22.06.2025 22:00 – FT 3 : 2
Италия U21
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23 июня 2025, 02:23 | Обновлено 23 июня 2025, 03:52
117
0

Германия U-21 – Италия U-21 – 3:2 (д.в.) Триллер в 1/4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор четвертьфинального матча чемпионата Европы U-21

23 июня 2025, 02:23 | Обновлено 23 июня 2025, 03:52
117
0
Германия U-21 – Италия U-21 – 3:2 (д.в.) Триллер в 1/4. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Драматичным стал четвертьфинальный матч Евро-2025 U-21, который состоялся на MOL-Арене в словацком городе Дунайска-Стреда.

В дополнительное время Германия U-21 вырвала победу у Италии U-21 со счетом 3:2 (д.в.) и вышла в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После безголевого первого тайма итальянцы вышли вперед на 58-й минуте, однако затем дважды забила сборная Германии.

В компенсированное время итальянцы спаслись от поражения благодаря голу на 90+6 минуте. Были назначены дополнительные экстратаймы, в которые итальянцы после двух удалений играли вдевятером.

В овертайме Мерлин Рель на 117-й минуте установил окончательный счет – 3:2 в пользу Германии.

В полуфиналах ЧЕ-2025 U-21 сыграют (25 июня): Англия – Нидерланды, Германия – Франция.

Евро-2025 U-21. Четвертьфинал

22 июня 2025. Дунайска-Стреда (Словакия)

Германия U-21 – Италия U-21 – 3:2 (д.в.)

Голы: Вольтемаде, 68, Вайпер, 87, Рель, 117 – Колеошо, 58, Амброзино, 90+6

Удаление: Ньонто, 81, Дзанотти, 90 (Италия)

Видео голов и обзор матча

События матча

117’
ГОЛ ! Мяч забил Мерлин Рёль (Германия U21).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джузеппе Амброзино (Италия U21).
90’
Маттиа Дзанотти (Италия U21) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Вайпер (Германия U21).
81’
Уилфрид Ньонто (Италия U21) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия U21).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Колеошо (Италия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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