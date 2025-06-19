Германия U21

Германия U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро
Матч начнется 22 июня в 22:00 по Киеву
В воскресенье, 22 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Германии и Италии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Германия U-21
За 10 игр квалификации коллектив завоевал 26 очков, занял 1-е место группы и получил прямую путевку на турнир. Групповой этап коллектив провел чрезвычайно – 3 победы в играх против Словении, Чехии, Англии гарантировали ему первое место квартета и выход в четвертьфинал.
Италия U-21
На отборе команда завоевала 22 очка в 10 играх и заняла 1-е место, опередив Норвегию и Ирландию на 3 балла. Евро «Азури» начали с минимальной победы 1:0 над Румынией, во 2-м туре с таким же счетом победили Словакию, а в заключение сыграли вничью с Испанией. Однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в Испании, Италия заняла 2-е место группы А.
Личные встречи
Текущими составами команды еще ни разу не участвовали в официальных играх.
Интересные факты
- Ни одна команда не забила больше голов на групповом этапе Евро, чем Германия – 9 мячей. Такой же показатель только в Португалии.
- Беспроигрышная серия немцев продолжается уже 18 игр.
- В последних 6 официальных играх Италия 4 раза сохранила ворота сухими.
- Германия забивала первой в 10 последних играх во всех соревнованиях.
Возможные стартовые составы
Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Райц, Мартель, Небель – Вольтемаде, Трезольди, Груда
Италия: Депланше – Руджери, Пирола, Коппола, Дзанотти – Ндур, Прати, Фаббиан – Касадеи, Бальданцы – Ньонто
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.
22:00
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