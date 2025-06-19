Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро
Евро U21
Германия U21
22.06.2025 22:00 - : -
Италия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
19 июня 2025, 22:21 |
77
0

Германия U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро

Матч начнется 22 июня в 22:00 по Киеву

19 июня 2025, 22:21 |
77
0
Германия U-21 – Италия U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро
Молодежная сборная Германии по футболу

В воскресенье, 22 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Германии и Италии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Германия U-21

За 10 игр квалификации коллектив завоевал 26 очков, занял 1-е место группы и получил прямую путевку на турнир. Групповой этап коллектив провел чрезвычайно – 3 победы в играх против Словении, Чехии, Англии гарантировали ему первое место квартета и выход в четвертьфинал.

Италия U-21

На отборе команда завоевала 22 очка в 10 играх и заняла 1-е место, опередив Норвегию и Ирландию на 3 балла. Евро «Азури» начали с минимальной победы 1:0 над Румынией, во 2-м туре с таким же счетом победили Словакию, а в заключение сыграли вничью с Испанией. Однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в Испании, Италия заняла 2-е место группы А.

Личные встречи

Текущими составами команды еще ни разу не участвовали в официальных играх.

Интересные факты

  • Ни одна команда не забила больше голов на групповом этапе Евро, чем Германия – 9 мячей. Такой же показатель только в Португалии.
  • Беспроигрышная серия немцев продолжается уже 18 игр.
  • В последних 6 официальных играх Италия 4 раза сохранила ворота сухими.
  • Германия забивала первой в 10 последних играх во всех соревнованиях.

Возможные стартовые составы

Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Райц, Мартель, Небель – Вольтемаде, Трезольди, Груда

Италия: Депланше – Руджери, Пирола, Коппола, Дзанотти – Ндур, Прати, Фаббиан – Касадеи, Бальданцы – Ньонто

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Германия U21
22 июня 2025 -
22:00
Италия U21
Тотал больше 2.5 1.75 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Дания U-21 – Франция U-21. Прогноз и анонс на 1/4 финала молодежного Евро
ПСЖ – Ботафого. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Интер Майами – Порту. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
сборная Германии по футболу U-21 сборная Италии по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Футбол | 19 июня 2025, 17:40 6
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека

Клуб начал переговоры с Брайтоном по О'Райли

Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Футбол | 19 июня 2025, 01:11 0
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом

18 июня мадридский клуб прервал победную серию на турнире

ВИДЕО. Отсидеться не получится: Порту забил Интер Майами с пенальти
Футбол | 19.06.2025, 22:19
ВИДЕО. Отсидеться не получится: Порту забил Интер Майами с пенальти
ВИДЕО. Отсидеться не получится: Порту забил Интер Майами с пенальти
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Футбол | 19.06.2025, 10:18
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Футбол | 19.06.2025, 06:23
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
18.06.2025, 13:11 39
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
18.06.2025, 07:42 5
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
18.06.2025, 03:26
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем