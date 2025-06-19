В воскресенье, 22 июня, состоится четвертьфинал молодежного Евро U-21 между сборными Германии и Италии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Германия U-21

За 10 игр квалификации коллектив завоевал 26 очков, занял 1-е место группы и получил прямую путевку на турнир. Групповой этап коллектив провел чрезвычайно – 3 победы в играх против Словении, Чехии, Англии гарантировали ему первое место квартета и выход в четвертьфинал.

Италия U-21

На отборе команда завоевала 22 очка в 10 играх и заняла 1-е место, опередив Норвегию и Ирландию на 3 балла. Евро «Азури» начали с минимальной победы 1:0 над Румынией, во 2-м туре с таким же счетом победили Словакию, а в заключение сыграли вничью с Испанией. Однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных, чем в Испании, Италия заняла 2-е место группы А.

Личные встречи

Текущими составами команды еще ни разу не участвовали в официальных играх.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов на групповом этапе Евро, чем Германия – 9 мячей. Такой же показатель только в Португалии.

Беспроигрышная серия немцев продолжается уже 18 игр.

В последних 6 официальных играх Италия 4 раза сохранила ворота сухими.

Германия забивала первой в 10 последних играх во всех соревнованиях.

Возможные стартовые составы

Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Райц, Мартель, Небель – Вольтемаде, Трезольди, Груда

Италия: Депланше – Руджери, Пирола, Коппола, Дзанотти – Ндур, Прати, Фаббиан – Касадеи, Бальданцы – Ньонто

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua Германия U21 Италия U21 Тотал больше 2.5 1.75 Сделать ставку

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