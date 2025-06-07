Шедевр Квасницы, эмоции Реброва, перфоманс Холанда, серебро Дорощука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 июня.

1A. Не совсем логичная победа. Украина U-21 минимально переиграла Испанию

Илья Квасница забил головой, и украинцы перед молодежным ЧЕ выиграли

1B. Секретный спарринг. Украина U-20 выиграла товарищеский матч у Мурсии U-21

Сине-желтые победили благодаря голам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана

2. РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Торонто

3A. Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии

Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026

3B. Три победы из трех. Гол Холанда помог Норвегии разгромить сборную Италии

Подопечные Столе Сольбаккена набрали 9 баллов в отборе к чемпионату мира

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала тренера, который вылетел из АПЛ

Иван Юрич возвращается в Италию и заменит Гасперини

4B. ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Он подписал контракт с Ромой

Джан Пьеро Гасперини получил контракт на 3 года

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера

Анже Постекоглу оставил исторический след в клубе

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ остался без главного тренера

Сергей Шищенко покинул «Оболонь»

6. Украина на ЧЕ по socca вырвала ничью в матче с Польшей и выиграла группу

Сине-желтая команда сравняла счет, реализовав буллит на последней минуте

7A. Тотальный теннис. Синнер впервые сыграет в финале на Ролан Гаррос 2025

Итальянский теннисист в трех сетах разобрался с Новаком Джоковичем

7B. Камбек и травма. Полуфинал Ролан Гаррос 2025 завершился досрочно

Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл итальянца Лоренцо Музетти

8. Прыжки в высоту. Дорощук занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги

Победителем этапа в Риме стал У Сан Хек из Южной Кореи

9. Золотая Евролига. Украина не без проблем победила аутсайдерок

Украинки в игре с Португалией снова потеряли один сет

10A. Как мы теряли Ломаченко. Анатомия деградации

Реквием по, возможно, лучшему боксеру в украинской истории

10B. Пять тренеров, которые лучше остальных сделали свою работу в УПЛ 2024/25

Выделяем специалистов, чьи труды достойны хороших оценок