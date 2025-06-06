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  4. Камбек и травма. Полуфинал Ролан Гаррос 2025 завершился досрочно
Ролан Гаррос
06 июня 2025, 18:17 | Обновлено 07 июня 2025, 08:46
5258
1

Камбек и травма. Полуфинал Ролан Гаррос 2025 завершился досрочно

Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл итальянца Лоренцо Музетти

06 июня 2025, 18:17 | Обновлено 07 июня 2025, 08:46
5258
1
Камбек и травма. Полуфинал Ролан Гаррос 2025 завершился досрочно
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) сыграет в финале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Полуфинал между испанским теннисистом и Лоренцо Музетти (ATP 7) из Италии завершился досрочно. Музетти в четвертом сете при счете 2:0 в пользу испанца отказался продолжать матч.

Для Карлитоса это 25-й финал в карьере и пятый на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 28 минут. Это было их седьмое противостояние и шестая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Лоренцо Музетти (Италия) [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти

В решающем поединке за главный трофей турнира в мужском одиночном разряде соперником Алькараса будет победитель матча Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Обнадійливий старт та розчаровуючий фінал. Розраховував на зарубу, а отримав повторення Монте-Карло. Різниця лише в тому, що тоді Музетті з травмою дограв, а сьогодні вирішив себе не мучити.
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