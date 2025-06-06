Камбек и травма. Полуфинал Ролан Гаррос 2025 завершился досрочно

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) сыграет в финале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Полуфинал между испанским теннисистом и Лоренцо Музетти (ATP 7) из Италии завершился досрочно. Музетти в четвертом сете при счете 2:0 в пользу испанца отказался продолжать матч.

Для Карлитоса это 25-й финал в карьере и пятый на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 28 минут. Это было их седьмое противостояние и шестая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Лоренцо Музетти (Италия) [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти

В решающем поединке за главный трофей турнира в мужском одиночном разряде соперником Алькараса будет победитель матча Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).