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30 мая 2025, 08:27 |
371
0

Жеребьевка ЧМ-2025 U-20, переходные матчи УПЛ, Ротань в новом клубе

Главные новости за 29 мая на Sport.ua

30 мая 2025, 08:27 |
371
0
Жеребьевка ЧМ-2025 U-20, переходные матчи УПЛ, Ротань в новом клубе
ФК Полесье. Руслан Ротань

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 мая.

1. Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
Оппонентами сине-желтых стали Южная Корея, Парагвай и Панама

2А. Один эпизод мастерства. Металлист 1925 обыграл Левый Берег
Уже в воскресенье команды снова сыграют на той же арене, но уже с преимуществом харьковчан по счету.

2В. Все решится в ответном матче. Ворскла одолела Кудровку
«Зелено-белые» победили представителя Первой лиги благодаря двум голам в первом тайме

3. ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Украинский специалист выбрал «Полесье»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
Егор Ярмолюк продолжил сотрудничество с «Брентфордом»

5А. Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
К сожалению, Ангелина ничего не сумела противопоставить Лоис Буассон

5В. Киченок и Ястремская потерпели поражение в матче первого круга Ролан Гаррос
Надежда и Даяна не сумели справиться с Камиллой Рахимовой и Анной Шишковой

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
Украинцы приняли такое решение из-за допуска сборной беларуси к соревнованиям

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана
Стороны не продолжат свое сотрудничество

7В. Амбиции. Конте принял решение, в каком клубе продолжит карьеру
Антонио продолжит тренировать «Наполи»

8. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
Вакантная путевка в Лигу Европы досталась хорватскому Динамо Загреб

9. Мотофестиваль на Киевщине: сложнейшая трасса, 8 классов, 153 участника
На Богуславщине состоялся второй этап чемпионата Украины по кантри-кроссу

10. Олег КРАСНОПЕРОВ: «У Ворсклы больше шансов остаться в УПЛ»
Экс-полузащитник сборной Украины оценил шансы команд в переходных матчах

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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