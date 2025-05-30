Жеребьевка ЧМ-2025 U-20, переходные матчи УПЛ, Ротань в новом клубе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 мая.

1. Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе

Оппонентами сине-желтых стали Южная Корея, Парагвай и Панама

2А. Один эпизод мастерства. Металлист 1925 обыграл Левый Берег

Уже в воскресенье команды снова сыграют на той же арене, но уже с преимуществом харьковчан по счету.

2В. Все решится в ответном матче. Ворскла одолела Кудровку

«Зелено-белые» победили представителя Первой лиги благодаря двум голам в первом тайме

3. ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Украинский специалист выбрал «Полесье»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ

Егор Ярмолюк продолжил сотрудничество с «Брентфордом»

5А. Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025

К сожалению, Ангелина ничего не сумела противопоставить Лоис Буассон

5В. Киченок и Ястремская потерпели поражение в матче первого круга Ролан Гаррос

Надежда и Даяна не сумели справиться с Камиллой Рахимовой и Анной Шишковой

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо

Украинцы приняли такое решение из-за допуска сборной беларуси к соревнованиям

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Сержиу Консейсау больше не является тренером Милана

Стороны не продолжат свое сотрудничество

7В. Амбиции. Конте принял решение, в каком клубе продолжит карьеру

Антонио продолжит тренировать «Наполи»

8. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы

Вакантная путевка в Лигу Европы досталась хорватскому Динамо Загреб

9. Мотофестиваль на Киевщине: сложнейшая трасса, 8 классов, 153 участника

На Богуславщине состоялся второй этап чемпионата Украины по кантри-кроссу

10. Олег КРАСНОПЕРОВ: «У Ворсклы больше шансов остаться в УПЛ»

Экс-полузащитник сборной Украины оценил шансы команд в переходных матчах