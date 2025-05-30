ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте остается в Наполи

Итальянский тренер Антонио Конте остается в «Наполи». Об этом сообщили социальные сети итальянского клуба.

55-летний специалист мог покинуть клуб из Неаполя через год после назначения. Об этом риске заявлял даже президент клуба Аурелио Де Лаурентис, но после их разговора Антонио все таки остался в клубе.

В социальных сетях «Наполи» появилось видео с подписью «Con Te Ag4in».

Соглашение Антонио Конте с «Наполи» истекает в июне 2027 года. По итогам прошедшего сезона Серии А неаполитанский клуб стал чемпионом.

Ранее сообщалось о том, что Конте принял решение, в каком клубе продолжит карьеру.