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Италия
30 мая 2025, 00:02 | Обновлено 30 мая 2025, 02:22
69
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте остается в Наполи

Итальянец не покинул клуб после чемпионского сезона

30 мая 2025, 00:02 | Обновлено 30 мая 2025, 02:22
69
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте остается в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский тренер Антонио Конте остается в «Наполи». Об этом сообщили социальные сети итальянского клуба.

55-летний специалист мог покинуть клуб из Неаполя через год после назначения. Об этом риске заявлял даже президент клуба Аурелио Де Лаурентис, но после их разговора Антонио все таки остался в клубе.

В социальных сетях «Наполи» появилось видео с подписью «Con Te Ag4in».

Соглашение Антонио Конте с «Наполи» истекает в июне 2027 года. По итогам прошедшего сезона Серии А неаполитанский клуб стал чемпионом.

Ранее сообщалось о том, что Конте принял решение, в каком клубе продолжит карьеру.

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Антонио Конте Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи продление контракта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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