Один эпизод мастерства. Металлист 1925 обыграл Левый Берег

В Киеве состоялся первый стыковой матч за право играть в Украинской Премьер-лиге, в котором встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925». В прошлом году эти команды противостояли друг другу в полуфинале минитурнира за право заменить «Днепр-1» в элите украинского футбола, и тогда «аисты» в серии пенальти вырвали победу.

Хозяева поля начали матч с агрессивного прессинга, пытаясь сразу оказывать давление на защитные построения соперников. Харьковчане, в свою очередь, больше владели мячом, тщательно подготавливая свои атаки. Первый острый момент состоялся возле ворот «Металлиста 1925», когда Дедух ударом со средней дистанции с рикошетом не попал в цель. Куда больше неприятностей гостям мог принести удар Диего, который из центра штрафной пробил выше ворот.

В дальнейшем на поле шла равная игра: футболисты действовали осторожно и дорожили мячом, пытаясь не ошибаться. Харьковчане много использовали фланги, но передачами в штрафную обострить ситуацию не получалось. Близок к успеху был Салюк, который метров с тридцати попал в штангу ворот «Левого Берега».

А вскоре мяч таки оказался в сетке ворот киевской команды. Лучший бомбардир «Металлиста 1925» в этом сезоне Ари Моура сыграл на подборе возле линии штрафной и техничным ударом отправил футбольный снаряд в «девятку». Отметим, что год назад нереализованный пенальти в исполнении бразильца отправил «Металлист 1925» в Первую лигу, так что о мотивации Моуры говорить не приходится.

Через несколько минут мог удвоить преимущество гостей Рашица, но в контратаке он пробил неточно. Обострить игру у штрафной соперников до конца первого тайма «аисты» так и не смогли. Более того, до перерыва хозяева поля не нанесли ни одного удара в створ ворот «Металлиста 1925».

В начале второй половины встречи киевляне взяли мяч под контроль и начали искать пути к штрафной соперников. Сделать это было непросто, ведь гости выстроили компактную защитную линию, которая довольно уверенно справлялась с позиционными атаками «аистов». Харьковчане сконцентрировались на оборонительных действиях, периодически организовывая свои контрвыпады.

Время шло, а по-настоящему опасных ситуаций у ворот харьковской команды не возникало. Гости хладнокровно оберегали добытое минимальное преимущество, а киевляне безуспешно пытались подобраться к воротам «желто-синих». Шанс сравнять счет киевляне получили, когда штрафной заработал Сухоручко, но Варакута разобрался с ударом Дедуха. Среагировал голкипер харьковчан и на удар головой в исполнении Сухоручко.

В итоге, «желто-синие» смогли удержать нужный результат. Ответный матч команды проведут 1 июня и состоится он также на домашней арене «Левого Берега».

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Левый Берег» – «Металлист 1925» - 0:1

Голы: Ари, 38

Предупреждения: Сиднней, 43, Галас, 83, Банада, 90+2 – Ари, 38, Варакута, 90

«Левый Берег»: Механив – Сиднней, Семенов, Банада, Соколов – Косовский (Приходько, 79), Дедух – М. Когут (Войцеховский, 64), Диего (Синица, 46), Шастал (Галас, 70) – Ризнык (Сухоручко, 46).

«Металлист 1925»: Варакута – Кравец (Черноморец, 57), Снурницин, Салюк, Капинус – Калитвинцев (Чурко, 65), Мафвента, Юрченко (Литвиненко, 74) – Рашица (Гаджиев, 74), Мба (Бугай,74), Ари.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ): 8 (3) – 7 (2)

Угловые: 8 – 3

Оффсайды: 1 – 3.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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