В четверг, 29 мая, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится первый переходной матч Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Левый Берег



Этот сезон начинался для команды Виталия Первака с достаточно неожиданной второй попытки повышения в классе, которая также внезапно для многих оказалась успешной. Судьба при этом все равно продолжает свои игры, и если в конце июля прошлого года «аисты» встречались с харьковским «Металлистом 1925» лишь в надежде подняться из Первой лиги в УПЛ, то сейчас эти два коллектива поменялись ролями, и теперь столичный клуб пытается не вернуться обратно во второй по силе дивизион.

Адаптация к реалиям «элитного» дивизиона ожидаемо оказалась сложной для команды, которая на скорую руку пыталась состряпать для себя необходимые условия для выступлений на таком уровне. Лишь незадолго перед и сразу после окончания зимней паузы можно было сказать, что «Левый Берег» еще за что-то может зацепиться и избежать не только зоны вылета, но и переходных матчей. Однако это оказалось лишь иллюзией.

Команда Первака выиграла лишь один матч с начала марта, а их тем временем у нее накопилось аж 11 за этот период. Очевидно, что киевляне в итоге так и не обезопасили свое положение, а финальное поражение от киевской «Оболони» дает понять, что «аистам» было бы сложно на что-то подобное претендовать в принципе. Также очевидно, что никто не хочет возвращаться в реалии Первой лиги по собственному желанию, но хватит ли лишь одного инстинкта самосохранения для того, чтобы выжить? Первую часть прошлогоднего плей-офф «Левый Берег» так и не осилил. Против все той же «Оболони», к слову, играла команда Первака.

Металлист 1925



Харьковский «Металлист 1925» попрощался с УПЛ по итогам прошлого сезона, задержавшись на год дольше, нежели принципиальные соперники в лице соседей по городу со схожим названием. К слову, данное технически неприглядное совпадение уже совсем скоро планируется исправить – претендент на выход в «элитный» дивизион готовит смену названия на ФК «Харьков», так что бренда «Металлиста» в каком-либо виде в УПЛ мы можем в предстоящей кампании так и не увидеть при любых раскладах плей-офф.

Но это все – дела кабинетные, о которых не хочется говорить перед чисто спортивной составляющей, которой и являются игры на вылет, но придется. «Металлист 1925» еще совсем недавно возглавлял небезызвестный нидерландский специалист Патрик ван Леувен, но когда стало понятно, что клуб не сможет пробиться в УПЛ напрямую, его попросили на выход. «Эпицентр» и СК «Полтава» заняли места для двух прямых путевок, а харьковчане отстали от последних на пять очков.

К слову, два из них команда потеряла уже во главе с Александром Чижовым, но поскольку у того на тот момент было только два дня от даты назначения на должность временно исполняющего обязанности, то спрашивать за результат игры против «Агробизнеса» было бы просто неуместно. Тем более, что коллектив из Волочиска тогда был еще мотивирован сравняться по очкам с «Кудровкой».

Несмотря на это, в «Металлисте 1925» сейчас все настроены на возвращение в УПЛ спустя год отсутствия. Амбиции и ресурсы владельцев за это время никуда не делись, а как посмотришь на состав харьковчан, так сложно и отыскать незнакомые по опыту просмотров матчей «элитного» дивизиона фамилии. Легионеры, разве что, в новинку будут для неискушенных Первой лигой зрителей. Но такие исполнители, как тот же Эрмир Рашица, сразу должны попасть во внимание общественности. Его, в том числе, покупали уже под УПЛ, как и Илью Крупского из «Ворсклы», который рискует и вовсе зависнуть в Первой лиге в составе обоих клубов, с которыми его связывают контрактные обязательства.

История встреч



Футбольные пути «Левого Берега» и «Металлиста 1925» ранее пересекались один раз в рамках переходного матча Премьер-лиги в прошлом году. «Аисты» победили в серии пенальти с голами Владислава Войцеховского и Василия Кравца на этой же арене.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого, который на своем счету имеет уже 79 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Высоцкий и Александр Корнийко, а резервным арбитром отработает Максим Козыряцкий. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Коваленко и Александром Шадором. У Копиевского нет опыта проведения матчей с участием «Левого Берега», тогда как с «Металлистом 1925» он пересекался 5 раз – 2 победы, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Левый Берег»: Механив – Сидней, Самар, Семенов, Соколов – Косовский, Дедух – Н. Когут, Диего, Синица – Сухоручко.

«Металлист 1925»: Мозиль – Кравец, Имереков, Салюк, Капинус – Юрченко, Литвиненко, Чурко – Рашица, Стень, Ари.

Прогноз Sport.ua Левый Берег Металлист 1925 Ничья 3.35 Сделать ставку

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