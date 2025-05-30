Александр ЧИЖОВ: «Это только первый тайм противостояния»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Александр Чижов прокомментировал победу над «Левым Берегом» (1:0) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026.

– Тяжелая игра была, но ребята выдержали, за что им большое спасибо. Но это первый тайм противостояния. Сейчас для нас главное отдохнуть, восстановиться и готовиться ко «второму тайму».

– Сегодня вы почувствовали, что соперник – это команда УПЛ?

– Понимаете, мы клуб, который ставит задачу играть в УПЛ, и игроки это понимают, они сегодня отдали все силы. Большое им спасибо.

– Сегодня ваша команда из голевых моментов выжала максимум, их было не так много?

– Тяжелая игра, не простой соперник, у них было большое желание добиться результата, у нас тоже. Выиграли и хорошо!

– Соперник не позволил создать больше?

– Это футбол. Имеем то, что имеем. Мы довольны результатом, сейчас не о красивой игре, не об этом матче.

– В середине второго тайма показалось, что «Металлист 1925» удерживает счет?

– Где-то ребята начали садиться ниже, много набегали, ничего страшного. Победили – это главное. Теперь будем готовиться к ответному матчу.

– Какой главный итог после первого матча?

– Пересмотрим игру, сделаем выводы, внесем коррективы в моменты, где нам чего-то не хватало. А так все хорошо, «первый тайм» за нами, но еще впереди второй.