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Премьер-лига
Левый Берег
29.05.2025 18:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 20:43 | Обновлено 29 мая 2025, 21:29
5327
0

Левый Берег – Металлист 1925 – 0:1. Первый шаг. Видео гола и обзор матча

Команды встретились 29 мая в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге

29 мая 2025, 20:43 | Обновлено 29 мая 2025, 21:29
5327
0
Левый Берег – Металлист 1925 – 0:1. Первый шаг. Видео гола и обзор матча
УПЛ

29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».

Игра состоялась на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

На 38-й минуте Ари Моура открыл счет в матче. Бразилец точно пробил в девятку с 16 метров.

Второй тайм команды провели без результативных ударов. Таким образом, после первой игры «Металлист 1925» имеет минимальное преимущество на пути к Премьер-лиге.

Ответный матч будет сыгран 1 июня в 15:30 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига. Переходный поединок

Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков – 0:1

Гол: Ари Моура, 38

Видео гола и обзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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