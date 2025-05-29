Левый Берег – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги
В четверг, 29-го мая, состоится первый переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый Берег» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 18:00.
Команда Виталия Первака лишь в этом сезоне дебютировала в «элитном» дивизионе, но сразу же может и вылететь назад в Первую лигу. Когда-то похожий путь пришлось преодолеть и харьковскому «Металлисту 1925», но с задержкой в несколько лет на высоком уровне. Но сейчас «желто-синие» хотят вернуться, вот только «потеряли» Патрика ван Леувена в конце сезона, когда не смогли оформить прямую путевку. Александру Чижову нынче выпала возможность вернуть команду на былой уровень.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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