Все решится в ответном матче. Ворскла минимально одолела Кудровку
«Зелено-белые» минимально, но победили представителя Первой лиги благодаря двум голам в первом тайме
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Наши оценки:
«Кудровка» (замены): Сердюк – 6,0, Литовченко – 6,5, Вечурко – 6,0, Свитюха – 6,5, Андрущенко – 5,5
«Ворскла» (замены): Малыш – 6,0, Нестеренко – 6,0, Е. Пасич – б/о
Украинская Премьер-лига. Переходной поединок
«Кудровка» – «Ворскла» - 1:2
Голы: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39
Предупреждения: Шершень, 37, Потимков, 64, Думанюк, 74
«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шершень (Сердюк, 46), Потимков, Гагун – Думанюк, Матвеев (Вечурко, 61) – Рогозинский (Свитюха, 68), Козак, Сторчоус (Литовченко, 46) – Легостаев (Андрущенко, 81)
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Челядин (Нестеренко, 67), Скляр – Салабай, Кане, Кулач (Малыш, 60) – Ндукве (Е. Пасич, 83)
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)
Удары (в створ): 10 (5) – 17 (11)
Угловые: 5 – 7
Оффсайды: 1 – 2
КУДРОВКА – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
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