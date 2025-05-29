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Премьер-лига
Кудровка
29.05.2025 15:30 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 17:27 | Обновлено 29 мая 2025, 17:48
649
10

Все решится в ответном матче. Ворскла минимально одолела Кудровку

«Зелено-белые» минимально, но победили представителя Первой лиги благодаря двум голам в первом тайме

29 мая 2025, 17:27 | Обновлено 29 мая 2025, 17:48
649
10
Все решится в ответном матче. Ворскла минимально одолела Кудровку
УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Наши оценки:

«Кудровка» (замены): Сердюк – 6,0, Литовченко – 6,5, Вечурко – 6,0, Свитюха – 6,5, Андрущенко – 5,5

«Ворскла» (замены): Малыш – 6,0, Нестеренко – 6,0, Е. Пасич – б/о

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок

«Кудровка» – «Ворскла» - 1:2

Голы: Козак, 83 – Ндукве, 23, Павлюк, 39

Предупреждения: Шершень, 37, Потимков, 64, Думанюк, 74

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шершень (Сердюк, 46), Потимков, Гагун – Думанюк, Матвеев (Вечурко, 61) – Рогозинский (Свитюха, 68), Козак, Сторчоус (Литовченко, 46) – Легостаев (Андрущенко, 81)

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Челядин (Нестеренко, 67), Скляр – Салабай, Кане, Кулач (Малыш, 60) – Ндукве (Е. Пасич, 83)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 10 (5) – 17 (11)

Угловые: 5 – 7

Оффсайды: 1 – 2

КУДРОВКА – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Кудровка Ворскла Полтава отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 10
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ZANREGENT
По игре Ворскла намного сильнее Кудровки. Могли выигрывать 4:0, 5:0 и вопрос с сохранением прописки в УПЛ был бы решён
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+2
Airwolf77
Отлично, селу не место в УПЛ. Еще бы Левый Берег сегодня порадовал. 
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+2
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AK.228
Лупани, Шпрот, лупани действительно со всех аккаунтов 
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+1
❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Вболівав за полтавців💚🤍, і 2-0 чи 3-0 було б комфортніше. Але з іншого боку цей результат залишає інтригу і надію для 😸Кота, якому імпонує Кудрівка.
Тож чекаймо на цікавий матч-відповідь! 😊
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+1
Майор Сиськотряс
Пум очка наша дур очка (puma, мандривнык, аеропетух) после важного задания от ефрейтора Несенюка нужно будет зайти в кабинет к товарищу генералу Писькотрясу ☝️ 
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0
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Полковник
Наша Пум очка ( он же аеропетух, берносос, мандривнык, великий и магучий магомед, сказочник JSI) очень рада☝️Теперь Пум очка, можешь оправляться с хорошим настроением на важное задание к ефрейтору несенюку 
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0
Barabashovo
Гол харьковчанина Дениса Ндукве с харьковским характером, полтавчане благодарите Первую Столицу!
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-3
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