В рамках первого матча плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге по футболу сезона 2024-2025 в четверг, 29 мая, в Киеве встретятся «Кудровка» и «Ворскла». Хозяева поля, занявшие 4 место в Первой Лиге, будут соревноваться за право сыграть в высшем дивизионе против «Ворсклы», которая неожиданно попала в стыковые поединки.

Кудровка

Если бы кто-нибудь сказал в начале сезона, что «Кудровка» будет одним из фаворитов на выход в УПЛ, то большинство б уверило, что это не иначе, как шутка. Ведь еще в прошлом сезоне команда из одноименного села выступала во Второй лиге. Шутки шутками, однако коллектив с Черниговщины, несмотря на то, что занял 4 место, дающее право на участие в стыковых поединках, смог по разу переиграть «СК Полтаву», впервые в истории вышедшую в УПЛ, и самую дорогую команду в Первой лиге — «Металлист 1925». Но в матчах с «Эпицентром» команде не удалось добиться желаемого результата.

Тем не менее, подопечные Василия Баранова получили свой шанс попасть в УПЛ, но для этого нужно побеждать одного из самых опытных участников чемпионата Украины – полтавскую «Ворсклу», которая неожиданно оказалась в борьбе за выживание.

Что касается игроков в обойме команды, то сразу вспоминается чемпион юношеского Евро 2009 Дмитрий Коркишко, запомнившийся выступлениями за «Черноморец», «Днепр-1» и «Металлист». Также из футболистов с опытом выступлений в УПЛ в составе «Кудровки» есть Михаил Шершень, Александр Козак, Валерий Рогозинский, Роман Лёпка, Максим Мельничук.

Ворскла

Прошлый тур для «ворсклян» мог сложиться гораздо хуже, однако все же, Юрий Максимов со своими подопечными сделал минимум – не потерпел поражение от «Ингульца» в матче сезона, где проигравший вылетал в низший дивизион. Более того, полтавский клуб был близок к виктории, однако из-за фантастического стечения обстоятельств довольствовался одним очком.

После матча капитан команды Игорь Пердута отметил, что «Ворскле» важно будет отстоять прописку в элитном дивизионе в поединке против «Кудровки», которая дождалась своего звездного часа и теперь захочет написать новую страницу в своей истории.

В это сложно было поверить, но «Ворскла» впервые с 2020 года финишировала по итогам сезона внизу турнирной таблицы, хотя по ходу сезона «зелено-белые» отрезками демонстрировали довольно приличную игру (особенно против киевского «Динамо»). Теперь же «Ворскле» придется приложить усилия, если команда не хочет в следующем сезоне играть в Первые Лиге.

Напомним, что Ибрагим Кане и Евгений Павлюк попали в сферу интересов киевского «Динамо» и «Металлиста 1925» соответственно. Также команда получила третий трансферный бан по итогам этого сезона.

Статистика встреч

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Еще 2 года назад «Кудровка» только начинала свой путь в профессиональном футболе, сейчас же смогла добраться до стыковых поединков, где в случае победы сможет сыграть в элите украинского футбола. Полтавчанам же, несмотря на проблемы, важно будет остаться в УПЛ, где «Ворскла» продолжает участвовать уже почти 30 лет. Учитывая, что номинальные гости имеют больше опыта выступлений на профессиональном уровне, чем «Кудровка», нашим прогнозом будет победа «Ворсклы».

Ориентировочные составы:

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Сердюк, Потимков, Гагун, Думанюк, Вечурко, Матвеев, Легостаев, Козак, Тузенко

«Ворскла»: Исенко, Малыш, Хрипчук, Бацула, Пердута, Скляр, Павлюк, Челядин, Кане, Салабай, Кулач

Прогноз Sport.ua Кудровка Ворскла Победа Ворсклы 1.90 Сделать ставку

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