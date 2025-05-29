Кудровка – Ворскла – 1:2. Интрига остается. Видео голов и обзор матча

В четверг, 29 мая, стартовал первый матч в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и «Ворскла».

Игра началась в 15:30 на столичном стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр матча - Дмитрий Панчишин из Харькова.

После нескольких атак первыми в матче вышли вперед гости из Полтавы. На 24-й минуте «Ворскла» удачно воспользовалась угловым и прошила ворота соперника. Автором гола стал Денис Ндукве. Далее «Кудровку» шокировал Евгений Павлюк, который увеличил преимущество «Ворсклы» еще до перерыва.

Во второй половине игры «Кудровка» пыталась выровнять игру, однако клуб забил всего один мяч. В результате полтавчане выиграли со счетом 2:1.

Плейоф УПЛ. 1-й матч, 29 мая

«Кудровка» – «Ворскла» – 0:2

Голы: Ндукве, 24, Павлюк, 39

ГОЛ! 0:1, Ндукве, 24 мин

ГОЛ! 0:2, Павлюк, 39 мин

ГОЛ! 1:2, Козак, 83 мин