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Премьер-лига
Кудровка
29.05.2025 15:30 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 23:44 |
171
0

Кудровка – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

28 мая 2025, 23:44 |
171
0
Кудровка – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Суспильне Чернигов

В четверг, 29 мая, состоится первой поединок за право принимать участие в Украинской Премьер-Лиге, в котором «Кудровка» из Черниговской области встретится с «Ворсклой». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Как видим, Черниговщина тоже претендует на то, чтобы в следующем сезоне играть в Украинской Премьер-Лиге. Речь идет о «Кудровке», которая заняла 4-е место в Первой Лиге, которое позволило ей сыграть в стыковых матчах. В соперниках ей досталась полтавская «Ворскла», которая недавно играла в еврокубках и имела репутацию крепкого середняка в УПЛ, а сейчас столкнулась с новым вызовом. Поэтому одним важно будет в первом матче сыграть достойно против одного из опытных представителей элиты украинского футбола, а другим – добыть положительный результат, который позволит продолжить выступления в УПЛ. Кому из них улыбнется удача, узнаем уже после финального свистка арбитра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
29 мая 2025 -
15:30
Ворскла
Победа Ворсклы 1.90 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Кудровка Ворскла Полтава Василий Баранов Юрий Максимов текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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