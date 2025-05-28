В четверг, 29 мая, состоится первой поединок за право принимать участие в Украинской Премьер-Лиге, в котором «Кудровка» из Черниговской области встретится с «Ворсклой». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Как видим, Черниговщина тоже претендует на то, чтобы в следующем сезоне играть в Украинской Премьер-Лиге. Речь идет о «Кудровке», которая заняла 4-е место в Первой Лиге, которое позволило ей сыграть в стыковых матчах. В соперниках ей досталась полтавская «Ворскла», которая недавно играла в еврокубках и имела репутацию крепкого середняка в УПЛ, а сейчас столкнулась с новым вызовом. Поэтому одним важно будет в первом матче сыграть достойно против одного из опытных представителей элиты украинского футбола, а другим – добыть положительный результат, который позволит продолжить выступления в УПЛ. Кому из них улыбнется удача, узнаем уже после финального свистка арбитра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Кудровка Ворскла Победа Ворсклы 1.90 Сделать ставку

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