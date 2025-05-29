Олег КРАСНОПЕРОВ: «У Ворсклы больше шансов остаться в УПЛ»

Сегодня, 29 мая, состоятся первые стыковые матчи в борьбе за место в Премьер-лиге на будущий сезон. В этих баталиях сойдутся «Кудровка» (4-е место в Первой лиге) с «Ворсклой» (13-я – в УПЛ) и «Левый берег» (14-я – в УПЛ) с «Металлистом 1925» (3-е место в первой лиге).

Своими ожиданиями от противостояний с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник «Ворсклы», «Ильичевца», «Металлиста» и сборной Украины Олег Красноперов. Но начали мы разговор о его нынешней работе главным тренером в аматорской команде «Днестр».

Постараемся нейтрализовать Хачериди, Олейника и Гладкого

– Олег, с недавних пор вы возглавляете «Днестр» (Залищики) из Тернопольской области. Как работается в аматорской лиге?

– Все нормально. Коллектив хороший, руководство клуба всегда идет навстречу, поэтому команда старается делать все, что от нее зависит.

– Вы работали в Первой лиге. Бюджеты клубов сильно разнятся?

– Отличия, конечно, есть. Но не настолько, как это может показаться. Могу сказать, что «Днестр» практически готов для профессионального футбола.

– Какие задачи ставит руководство перед командой?

– На данном этапе первая цель – выиграть первенство среди аматорских коллективов. А дальше будет видно, куда мы будем двигаться.

– 1 июня, в четвертьфинале соревнований вы сыграете с «Авангардом» из Лозовой, цвета которого защищают Евгений Хачериди, Денис Олейник и Александр Гладкий. Видели их в деле?

– Конечно. Имея такой колоссальный опыт выступлений в Премьер-лиге и в сборной Украины, это делает «Авангард» очень сильным оппонентом. Будем стараться нейтрализовать этих авторитетных исполнителей и строить игру так, чтобы добиться положительного результата. Несмотря на то, что соперник обладает такими классными игроками, все решиться на футбольном поле.

Больше вопросов к руководству Ворсклы, а не к тренерскому штабу

– Если ваш стыковой матч состоится в начале июня, то первые поединки плей-офф за путевку в УПЛ пройдут 29 мая. Кто фаворит в парах «Кудровка» – «Ворскла» и «Левый берег» – «Металлист 1925»?

– В таких поединках на первое место выйдет настрой коллективов. Считаю, что «Ворскла» имеет больше шансов остаться в Премьер-лиге, чем покинуть ее. А вот в паре «Левый берег» – «Металлист 1925» я не вижу фаворита. Это две команды, которые достойны играть в элитном дивизионе.

– В начале сезона вы могли предположить, что «Ворскла», которой, кстати, вы отдали более четырех лет, окажется на грани пропасти?

– Я так понимаю, что в клубе есть финансовые проблемы, что сказывается и на спортивной составляющей.

– Тем не менее, команда с таким подбором исполнителей разве должна занимать 13-е место в УПЛ?

– Соперники ведь тоже ставят задачи. Мелочей в футболе не бывает. И здесь, больше вопросов к руководству клуба, нежели к тренерскому штабу. Но, думаю, «Ворскле» вполне реально порадовать своих поклонников в предстоящих матчах.

– То есть, «Кудровка» не способна на сенсацию?

– Конечно, в футболе всякое бывает, но я не думаю, что «Кудровка», если говорить глобально, готова к Премьер-лиге.

Финансовые бонусы не будут играть основополагающую роль

– Вы сказали, что в паре «Левый берег» – «Металлист 1925» нет фаворита. Тем не менее, харьковчане по подбору исполнителей наверняка превосходят «Левый берег». Это серьезный козырь?

– Это немаловажный фактор, но, как говорят, фамилии в футбол не играют. Очень многое в таких матчах решает и характер. Вы сказали о подборе исполнителей. Перед началом сезона все ожидали, что «Металлист 1925» выйдет в УПЛ с первого места, но видите, как получилось. Хотя, безусловно, по фамилиям команда готова к высшему дивизиону. Другое дело, там, без сомнения, понравилось и «Левому берегу», который по инфраструктуре один из лучших в Премьер-лиге. Поэтому жаль, что кому-то одному придется следующий сезон провести в Первой лиге.

– Если в первых 20-ти матчах «Левый берег» набрал 20 очков, то в последних 10-ти – четыре. Говорит ли это о спаде команды?

– Статистика – речь упрямая, вполне возможно. Однако это финал и здесь осечки регулярного чемпионата должны уйти на второй план.



– А финансовые бонусы в таких матчах выходят на первый план?

– Не без этого, но в большей степени здесь играет роль престижа. Уважающий себя клуб всегда хочет стремиться к высоким целям, а УПЛ – это наивысшая точка.

– На чьей стороне будут ваши симпатии?

– Я их разделю пополам (улыбается). Все-таки в Харькове я завершал карьеру футболиста и мне это очень дорого. А в «Левом береге» почетным президентом является Николай Петрович Павлов, под руководством которого я провел наибольшее количество матчей в Премьер-лиге.

Сергей БОЙЧЕНКО