Киченок и Ястремская потерпели поражение в матче первого круга Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Даяна Ястремская не сумели успешно стартовать в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде украинки в двух сетах проиграли тандему Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия) за 1 час и 27 минут.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/32 финала

Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:4

Во второй партии Киченок и Ястремская уступали 0:5, отыграли четыре гейма, но сделать брейк в 10-м гейме не сумели (упустили два брейк-поинта) – оппонентки подали на матч.

Это была первая встреча дуэтов. Надежда и Даяна впервые заявились в одной паре.

Следующими соперницами Рахимовой и Шишковой будут Се Шувэй и Алена Остапенко.

Ястремская продолжит выступления на Ролан Гаррос в одиночном разряде, где 30 мая сыграет с Людмилой Самсоновой в поединке 1/16 финала.

Украину в парном разряде продолжит представлять только Юлия Стародубева, которая вместе с Анастасией Децюк преодолела первый круг. Людмила Киченок (напарница – София Кенин) и Ангелина Калинина (напарница – Сюй Ифань) покинули парный турнир французского мейджора.