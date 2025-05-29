Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Ястремская потерпели поражение в матче первого круга Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2025, 18:57 | Обновлено 29 мая 2025, 19:00
621
1

Киченок и Ястремская потерпели поражение в матче первого круга Ролан Гаррос

Надежда и Даяна не сумели справиться с Камиллой Рахимовой и Анной Шишковой

29 мая 2025, 18:57 | Обновлено 29 мая 2025, 19:00
621
1
Киченок и Ястремская потерпели поражение в матче первого круга Ролан Гаррос
Instagram. Надежда Киченок и Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Даяна Ястремская не сумели успешно стартовать в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде украинки в двух сетах проиграли тандему Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия) за 1 час и 27 минут.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/32 финала

Камилла Рахимова / Анна Шишкова (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:4

Во второй партии Киченок и Ястремская уступали 0:5, отыграли четыре гейма, но сделать брейк в 10-м гейме не сумели (упустили два брейк-поинта) – оппонентки подали на матч.

Это была первая встреча дуэтов. Надежда и Даяна впервые заявились в одной паре.

Следующими соперницами Рахимовой и Шишковой будут Се Шувэй и Алена Остапенко.

Ястремская продолжит выступления на Ролан Гаррос в одиночном разряде, где 30 мая сыграет с Людмилой Самсоновой в поединке 1/16 финала.

Украину в парном разряде продолжит представлять только Юлия Стародубева, которая вместе с Анастасией Децюк преодолела первый круг. Людмила Киченок (напарница – София Кенин) и Ангелина Калинина (напарница – Сюй Ифань) покинули парный турнир французского мейджора.

По теме:
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Синнер отправил на пенсию известного француза и вышел в 3-й круг РГ-2025
Гаэль Монфис – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Надежда Киченок Камилла Рахимова Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28 мая 2025, 20:00 13
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»

Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Футбол | 28 мая 2025, 19:25 1
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд

«Кривбассу» пришло приглашение на юношеский турнир в городе Доха

Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Футбол | 29.05.2025, 04:45
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии
Теннис | 29.05.2025, 16:43
Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии
Завацкая проиграла во втором раунде грунтового турнира ITF в Италии
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.05.2025, 16:00
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
І в парі в нас залишилася тільки Юля, випадково потрапивши на турнір
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 76
Футбол
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
28.05.2025, 07:30 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
28.05.2025, 02:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем