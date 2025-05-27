Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
27 мая 2025, 16:08 | Обновлено 27 мая 2025, 16:14
829
3

Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025

Юлия и Анастасия Децюк переиграли французский дуэт Дартрон / Ракотоманга

27 мая 2025, 16:08 | Обновлено 27 мая 2025, 16:14
829
3
Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева удачно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Анастасия Децюк (Чехия) в трех сетах переиграли французский тандем Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона за 2 часа.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/32 финала

Эмелин Дартрон (Франция) / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция) – Юлия Стародубцева (Украина) / Анастасия Децюк (Чехия) – 7:5, 1:6, 2:6

Стародубцева и Децюк попали в парную сетку из альтернативного списка после отказа от выступления дуэта Сорана Кырстя / Анна Калинская.

Юлия и Анастасия впервые заявились на турнир в одной паре. Кроме того, для Стародубцевой это был первый матч на мейджорах.

Во втором круге украинка и чешка поборются либо против Ангелины Калининой и Сюй Ифань, либо против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

Стародубцева также продолжает выступления и в одиночном разряде РГ-2025. В 1/64 финала она разобралась с Тамарой Корпач, а далее встретится с Анастасией Потаповой.

По теме:
11-й сеяный Медведев не подал на матч после камбека и вылетел из РГ-2025
Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Четвертьфиналист РГ-2024 снялся с матча, в котором вел 2:0 по сетам
Юлия Стародубцева Анастасия Децюк Эмелин Дартрон Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
Футбол | 26 мая 2025, 19:23 11
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»

Виктор Леоненко – о перспективах «Александрии»

Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Теннис | 27 мая 2025, 12:50 4
Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/64 финала состоится 27 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Другие виды | 26.05.2025, 21:34
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Футбол | 26.05.2025, 20:18
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Футбол | 27.05.2025, 14:19
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Молодці то молодці, але... Спеціально для тих, хто любить згадувати людям їх паспорти, але далі паспортів не бачить. Напарниця Юлі ще минулого року і одного разу цього грала в парі з Аншбою. Тією, яка під санкціями, бо відкрито підтримала війну.
Ответить
0
C.Пеклов
В першому сеті Юля з партнеркою притиралися, а потім пішла гра!Молодці.Успіху в наступному матчі!
Ответить
0
mevast
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
26.05.2025, 06:00 5
Футбол
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 14
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
26.05.2025, 06:50 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
26.05.2025, 01:15 2
Хоккей
Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
26.05.2025, 03:49 2
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем