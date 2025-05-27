Стародубцева вышла во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева удачно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Анастасия Децюк (Чехия) в трех сетах переиграли французский тандем Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона за 2 часа.

Ролан Гаррос 2025. Пары. 1/32 финала

Эмелин Дартрон (Франция) / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция) – Юлия Стародубцева (Украина) / Анастасия Децюк (Чехия) – 7:5, 1:6, 2:6

Стародубцева и Децюк попали в парную сетку из альтернативного списка после отказа от выступления дуэта Сорана Кырстя / Анна Калинская.

Юлия и Анастасия впервые заявились на турнир в одной паре. Кроме того, для Стародубцевой это был первый матч на мейджорах.

Во втором круге украинка и чешка поборются либо против Ангелины Калининой и Сюй Ифань, либо против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

Стародубцева также продолжает выступления и в одиночном разряде РГ-2025. В 1/64 финала она разобралась с Тамарой Корпач, а далее встретится с Анастасией Потаповой.