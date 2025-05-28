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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 08:30 | Обновлено 28 мая 2025, 08:39
814
0

Новый коуч Шахтера, победа Калининой, золото Середы, куда уйдет Довбик

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

28 мая 2025, 08:30 | Обновлено 28 мая 2025, 08:39
814
0
Новый коуч Шахтера, победа Калининой, золото Середы, куда уйдет Довбик
ФК Шахтер. Арда Туран и Сергей Палкин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками

2. ОФИЦИАЛЬНО. Ламин Ямаль продлил контракт с Барселоной
Новое соглашение действует до 2031 года

3. Сборная Украины U-20 попала во вторую корзину перед жеребьевкой ЧМ-2025
Жеребьевка юниорского чемпионата мира пройдет вечером 29 мая в Сантьяго

4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ внесла изменения в заявку сборной на турнир в Канаде
Александр Назаренко выведен из состава сине-желтых

5. Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Артем Степанов уже второй раз проигнорировал вызов

6. Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
«Интер» интересуется украинцем

7. Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Ангелина в 1/64 финала мейджора уверенно одолела Элину Аванесян в двух сетах

8. Пятое золото для Украины. Середа и Гриценко выиграли ЧЕ по прыжкам в воду
Украинский дуэт победил в Анталии в синхронных прыжках с 10-метровой вышки

9. Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Анализ Гран-при Монако. Разберем, кто мог удивить и кому это удалось, а кому нет

10A. Почему Шахтер болеет за Славен Белупо. Возможные соперники горняков в ЛЕ
У горняков есть шанс избежать квалификации Лиги Европы

10B. Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Украину в еврокубках будут представлять 4 команды, но сколько пройдут отбор?

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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