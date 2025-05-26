Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Италия
26 мая 2025, 21:16 | Обновлено 26 мая 2025, 21:56
7120
2

Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб

«Интер» интересуется украинцем

26 мая 2025, 21:16 | Обновлено 26 мая 2025, 21:56
7120
2
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянских СМИ, «Рома» может решиться продать Артема, а на его место уже подыскала замену – речь идет о нападающем «Удизене» Лоренцо Лукке, который забил в этом сезоне Серии А 12 голов. Окончательную судьбу Довбика будет определять уже новый главный тренер «волков».

Отмечается, что Артемом интересуется миланский «Интер», который хочет купить нападающего уже этим летом.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Забарного хочет подписать один из лучших тренеров АПЛ
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Лоренцо Лукка Рома Рим Бешикташ трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Удинезе Интер Милан
Дмитрий Олейник Источник: il Romanista
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока
Футбол | 26 мая 2025, 21:05 1
ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока
ОФИЦИАЛЬНО. С кем играть Миколенко? Эвертон покинуло четыре игрока

Полузащитники Харрисон, Линдстрем Мангала и форвард Бройя вернулись в свои клубы

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Бокс | 26 мая 2025, 08:59 0
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»

Известный промоутер – о бое Кроуфорд – Канело

Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Футбол | 26.05.2025, 04:08
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 26.05.2025, 11:39
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Футбол | 26.05.2025, 19:36
Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Непогано. Все ж таки Інтер гратиме в ЛЧ, а Рома знову в ЛЄ
Ответить
0
zhyr
Було б добре. Подобається Інтер))) Але чомусь наші переходять в клуби, які я не люблю (Реал, Рома, Челсі) )) В Італії ще Ювентус не люблю, мабуть він і купить Довбика))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
25.05.2025, 14:35 6
Теннис
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 12
Футбол
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 4
Футбол
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
25.05.2025, 09:00
Война
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем