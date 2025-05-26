Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянских СМИ, «Рома» может решиться продать Артема, а на его место уже подыскала замену – речь идет о нападающем «Удизене» Лоренцо Лукке, который забил в этом сезоне Серии А 12 голов. Окончательную судьбу Довбика будет определять уже новый главный тренер «волков».

Отмечается, что Артемом интересуется миланский «Интер», который хочет купить нападающего уже этим летом.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».