ОФИЦИАЛЬНО. УАФ внесла изменения в заявку сборной на турнир в Канаде

Украинская ассоциация футбола официально объявила о выводе из состава национальной сборной Украины на июньские матчи полузащитника житомирского «Полесья» Александра Назаренко.

Причиной такого решения стала травма, о которой сам футболист рассказал ранее.

Пока неизвестно, планирует ли главный тренер команды Сергей Ребров добавить в заявку игрока, который сможет заменить Назаренко.

В сезоне 2024/25 Александр Назаренко провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет матчи с Канадой и Новой Зеландией в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.