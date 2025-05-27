ОФИЦИАЛЬНО. УАФ внесла изменения в заявку сборной на турнир в Канаде
Александр Назаренко выведен из состава сине-желтых
Украинская ассоциация футбола официально объявила о выводе из состава национальной сборной Украины на июньские матчи полузащитника житомирского «Полесья» Александра Назаренко.
Причиной такого решения стала травма, о которой сам футболист рассказал ранее.
Пока неизвестно, планирует ли главный тренер команды Сергей Ребров добавить в заявку игрока, который сможет заменить Назаренко.
В сезоне 2024/25 Александр Назаренко провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет матчи с Канадой и Новой Зеландией в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.
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