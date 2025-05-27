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Чемпионат мира
27 мая 2025, 15:10 | Обновлено 27 мая 2025, 15:46
3120
2

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ внесла изменения в заявку сборной на турнир в Канаде

Александр Назаренко выведен из состава сине-желтых

27 мая 2025, 15:10 | Обновлено 27 мая 2025, 15:46
3120
2
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ внесла изменения в заявку сборной на турнир в Канаде
УАФ. Александр Назаренко

Украинская ассоциация футбола официально объявила о выводе из состава национальной сборной Украины на июньские матчи полузащитника житомирского «Полесья» Александра Назаренко.

Причиной такого решения стала травма, о которой сам футболист рассказал ранее.

Пока неизвестно, планирует ли главный тренер команды Сергей Ребров добавить в заявку игрока, который сможет заменить Назаренко.

В сезоне 2024/25 Александр Назаренко провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет матчи с Канадой и Новой Зеландией в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.

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Александр Назаренко (футболист) сборная Украины по футболу заявка товарищеские матчи Canadian Shield
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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SosokDayany
Логічно буде довикликати кращого гравця упл і одного з кращих в історії збірної ,тобто Ярмолу . Дід Андрій заслуговує на це не просто як данина поваги ,а і грою за найкращу і найпопулярнішу команду України .
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Mark4854590
Якщо з'явилась така можливість, треба когось довикликати. Але думаю Ребров цього не зробить
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