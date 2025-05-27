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Лига чемпионов
27 мая 2025, 22:10 | Обновлено 27 мая 2025, 22:28
2017
5

Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций

Украину в еврокубках будут представлять 4 команды, но сколько пройдут отбор?

27 мая 2025, 22:10 | Обновлено 27 мая 2025, 22:28
2017
5
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Аналитики портала Football Rankings обновили прогноз по распределению команд перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26. И новые данные неутешительны для украинских топ-клубов.

Согласно новой оценке, и донецкий Шахтер, и киевское Динамо, скорее всего, выступят не в основе Лиге Европи, как ожидалось ранее, а в основе Лиги конференций.

При этом Шахтер, обладающий высоким клубным коэффициентом, попадет в первую корзину при жеребьевке Лиги конференций. Динамо предварительно отправляют во вторую корзину ЛК.

Неделей ранее аналитики прогнозировали, что Шахтер может оказаться в первой корзине Лиги Европы, а Динамо – в третьей, при условии выхода в основную стадию турнира через квалификацию Лиги чемпионов. Однако в текущей модели распределения снижена вероятность попадания украинских клубов в основу еврокубковых турниров.

Сезон 2025/26 станет вторым, в котором УЕФА применит реформированную систему еврокубков. Групповой этап отменен, вместо него будет лиговый формат на 36 команд в каждом турнире. Все участники сыграют по швейцарской системе: в Лиге чемпионов и Лиге Европы – по 8 матчей, в Лиге конференций – по 6.

В ЛЧ и ЛЕ команды будут разбиты на 4 корзины по 9 команд. В Лиге конференций – на 6 корзин по 6 клубов. В результате жеребьевки каждая команда сыграет с представителями разных корзин: один матч дома, один в гостях.

От Украины в еврокубках выступят 4 клуба. Киевское Динамо начнет с второго квалификационного раунда Q2 Лиги чемпионов, где будет сеяным (однако в Q3 ЛЧ – уже несеяным). В случае неудачи Динамо перейдет в Лигу Европы или далее – в Лигу конференций

Донецкий Шахтер стартует с первого раунда квалификации Лиги Европы (сеяный статус в каждом этапе), но имеет шанс попасть напрямую в основной этап турнира из-за перераспределения мест (если Славен Белупо выиграет финал Кубка Хорватии у Риеки, тогда основной конкурент – Динамо Загреб – не попадет в Лигу Европы).

Вице-чемпион Александрия и житомирское Полесье сыграют во втором раунде квалификации Лиги конференций. Обеим командам будет непросто пройти три раунда отбора, поскольку каждый раз они будут иметь статус несеяных.

Уже известно 29 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26

  • Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм (Англия)
  • Барселона, Реал, Атлетико М, Атлетик Б, Вильярреал (Испания)
  • Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус (Италия)
  • Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д (Германия)
  • ПСЖ, Марсель, Монако (Франция)
  • ПСВ, Аякс (Нидерланды)
  • Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Галатасарай (Турция)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция)

Все клубы-участники Лиги чемпионов 2025/26

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

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Лига конференций Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Александрия выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады швейцарская система Полесье Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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igorgumeniuk27
Через тиждень знову змінять прогноз. 
Шахтар буде сіяним в усіх раундах Ліги Європи і найсильніші суперники в останньому раунді плей-оф це Мальме, Рієка, Генк, Абердін. Сумніваюся, що Шахтар комусь поступиться.
Доречі ці ж суперники можуть попастися для Динамо, якщо воно пройде 2-й раунд в Лізі Чемпіонів, але вилетить в 3-му. А те, що не пройде другий з умовним РФС, Лінфілдом, Дрітою чи Брейдальбіком якось важко віриться
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+2
Gargantua81
это общая траектория украинского футбола
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+2
Victor673256ua
Якщо і так, то можна більше балів в рейтинг набрати. Очок дають однаково що за перемогу в ЛЧ, що в ЛК.
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+1
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Donchanin
Незрозуміло, що нині дають кошики посіву.  Здається перший кошик більше не дає жодних переваг
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0
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