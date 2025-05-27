Тренер для Шахтера, отставка Григорчука, золото на ЧЕ в прыжках в воду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 мая.

1. Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя

Выбор горняков все-таки пал на Арду Турана

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком

Черкасский клуб по соглашению сторон завершил сотрудничество с тренером

2В. В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку

Виталий Пономарев близок к переезду в Черкассы

3А. Золотой микст на вышке. Байло и Болюх выиграли ЧЕ-2025 по прыжкам в воду

Украинская команда имеет уже 4 золотых медали на соревнованиях в Анталии

3В. Коновалов взял бронзу ЧЕ-2025 по прыжкам в воду на 1-метровом трамплине

Украинец занял третье место на соревнованиях в турецкой Анталии

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ

Эрик тен Хаг подписал контракт с леверкузенским клубом

4В. Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги

Хайденхайм с трудом переиграл Эльферсберг и сохранил прописку в элите

5А. Итоговая таблица. Аль-Наср проиграл с голом Роналду, но занял третье место

Полностью завершен сезон в чемпионате Саудовской Аравии

5В. Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

6. Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос

Юлия в 1/64 финала мейджора в трех сетах одержала победу над Тамарой Корпач

7А. Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ

Известно, когда пройдут четыре матча

7В. Стало известно, где Кудровка будет принимать Ворсклу в переходном плей-офф

Домашним для клуба из Черниговской области станет киевская Оболонь-Арена

8А. Дубль Макдэвида и разгром. Эдмонтон выиграл матч финала Запада НХЛ

Эдмонтон обыграл Даллас на своем льду

8В. Плей-офф НБА. Нью-Йорк шокировал Индиану, сократив отставание в серии

Состоялся полуфинальный матч плей-офф НБА

9. Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида

Валерий Василенко – о завершении карьеры Модрича в «Реале»

10. Марино Пушич в Шахтере. Послесловие

Колумнист Sport.ua «провожает» боснийского тренера «горняков», отправленного в отставку