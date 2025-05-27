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Другие новости
27 мая 2025, 08:58 |
208
0

Тренер для Шахтера, отставка Григорчука, золото на ЧЕ в прыжках в воду

Главные новости за 26 мая на Sport.ua

27 мая 2025, 08:58 |
208
0
Тренер для Шахтера, отставка Григорчука, золото на ЧЕ в прыжках в воду
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 мая.

1. Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Выбор горняков все-таки пал на Арду Турана

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком
Черкасский клуб по соглашению сторон завершил сотрудничество с тренером

2В. В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку
Виталий Пономарев близок к переезду в Черкассы

3А. Золотой микст на вышке. Байло и Болюх выиграли ЧЕ-2025 по прыжкам в воду
Украинская команда имеет уже 4 золотых медали на соревнованиях в Анталии

3В. Коновалов взял бронзу ЧЕ-2025 по прыжкам в воду на 1-метровом трамплине
Украинец занял третье место на соревнованиях в турецкой Анталии

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ
Эрик тен Хаг подписал контракт с леверкузенским клубом

4В. Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги
Хайденхайм с трудом переиграл Эльферсберг и сохранил прописку в элите

5А. Итоговая таблица. Аль-Наср проиграл с голом Роналду, но занял третье место
Полностью завершен сезон в чемпионате Саудовской Аравии

5В. Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

6. Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Юлия в 1/64 финала мейджора в трех сетах одержала победу над Тамарой Корпач

7А. Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ
Известно, когда пройдут четыре матча

7В. Стало известно, где Кудровка будет принимать Ворсклу в переходном плей-офф
Домашним для клуба из Черниговской области станет киевская Оболонь-Арена

8А. Дубль Макдэвида и разгром. Эдмонтон выиграл матч финала Запада НХЛ
Эдмонтон обыграл Даллас на своем льду

8В. Плей-офф НБА. Нью-Йорк шокировал Индиану, сократив отставание в серии
Состоялся полуфинальный матч плей-офф НБА

9. Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида
Валерий Василенко – о завершении карьеры Модрича в «Реале»

10. Марино Пушич в Шахтере. Послесловие
Колумнист Sport.ua «провожает» боснийского тренера «горняков», отправленного в отставку

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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