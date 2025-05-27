Тренер для Шахтера, отставка Григорчука, золото на ЧЕ в прыжках в воду
Главные новости за 26 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 26 мая.
1. Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Выбор горняков все-таки пал на Арду Турана
2А. ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком
Черкасский клуб по соглашению сторон завершил сотрудничество с тренером
2В. В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку
Виталий Пономарев близок к переезду в Черкассы
3А. Золотой микст на вышке. Байло и Болюх выиграли ЧЕ-2025 по прыжкам в воду
Украинская команда имеет уже 4 золотых медали на соревнованиях в Анталии
3В. Коновалов взял бронзу ЧЕ-2025 по прыжкам в воду на 1-метровом трамплине
Украинец занял третье место на соревнованиях в турецкой Анталии
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ
Эрик тен Хаг подписал контракт с леверкузенским клубом
4В. Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги
Хайденхайм с трудом переиграл Эльферсберг и сохранил прописку в элите
5А. Итоговая таблица. Аль-Наср проиграл с голом Роналду, но занял третье место
Полностью завершен сезон в чемпионате Саудовской Аравии
5В. Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии
6. Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Юлия в 1/64 финала мейджора в трех сетах одержала победу над Тамарой Корпач
7А. Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ
Известно, когда пройдут четыре матча
7В. Стало известно, где Кудровка будет принимать Ворсклу в переходном плей-офф
Домашним для клуба из Черниговской области станет киевская Оболонь-Арена
8А. Дубль Макдэвида и разгром. Эдмонтон выиграл матч финала Запада НХЛ
Эдмонтон обыграл Даллас на своем льду
8В. Плей-офф НБА. Нью-Йорк шокировал Индиану, сократив отставание в серии
Состоялся полуфинальный матч плей-офф НБА
9. Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида
Валерий Василенко – о завершении карьеры Модрича в «Реале»
10. Марино Пушич в Шахтере. Послесловие
Колумнист Sport.ua «провожает» боснийского тренера «горняков», отправленного в отставку
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