ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ
Эрик тен Хаг подписал контракт с леверкузенским клубом
Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба нидерландского специалиста Эрика тен Хага.
Отмечается, что коуч подписал с «фармацевтами» двухлетний контракт.
Последним местом работы Эрика тен Хага был английский «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен осенью 2024 года. До этого тренер успешно работал в амстердамском «Аяксе», с которым в сезоне 2018/19 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
В сезоне 2024/25 «Байер» под руководством Хаби Алонсо, который недавно официально стал новым главным тренером мадридского «Реала», занял вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков в 34 матчах чемпионата Германии.
✍️ #Bayer04 hat Erik ten Hag als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 55-jährige Niederländer unterzeichnete einen bis 2027 gültigen Vertrag.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 26, 2025
Zur Pressemitteilung 🔗 https://t.co/QcyilBNgah#Werkself | #tenHag
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