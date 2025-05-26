Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ
Германия
26 мая 2025, 12:14 |
1533
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ

Эрик тен Хаг подписал контракт с леверкузенским клубом

26 мая 2025, 12:14 |
1533
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ
ФК Байер. Эрик тен Хаг

Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

Отмечается, что коуч подписал с «фармацевтами» двухлетний контракт.

Последним местом работы Эрика тен Хага был английский «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен осенью 2024 года. До этого тренер успешно работал в амстердамском «Аяксе», с которым в сезоне 2018/19 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 «Байер» под руководством Хаби Алонсо, который недавно официально стал новым главным тренером мадридского «Реала», занял вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков в 34 матчах чемпионата Германии.

По теме:
Кривбасс нашел замену Вернидубу. Он был скандально уволен
От вылета до медалей. Александрия нашла замену Ротаню
Не Полесье. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Эрик тен Хаг Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера Хаби Алонсо
Дмитрий Вус Источник: ФК Байер
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Футбол | 26 мая 2025, 12:33 1
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали

«Металлист 1925» может объединиться с «Металлистом»

Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Футбол | 26 мая 2025, 06:00 5
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?

В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм

Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Футбол | 26.05.2025, 03:11
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Футбол | 26.05.2025, 09:46
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Футбол | 26.05.2025, 04:08
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 37
Футбол
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
25.05.2025, 22:14 10
Футбол
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича
Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича
24.05.2025, 13:32
Футбол
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
25.05.2025, 14:35 6
Теннис
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем