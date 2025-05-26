ОФИЦИАЛЬНО. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Это полуфиналист ЛЧ

Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

Отмечается, что коуч подписал с «фармацевтами» двухлетний контракт.

Последним местом работы Эрика тен Хага был английский «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен осенью 2024 года. До этого тренер успешно работал в амстердамском «Аяксе», с которым в сезоне 2018/19 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 «Байер» под руководством Хаби Алонсо, который недавно официально стал новым главным тренером мадридского «Реала», занял вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 69 очков в 34 матчах чемпионата Германии.