Украина. Премьер лига26 мая 2025, 18:52 | Обновлено 26 мая 2025, 19:09
704
1
Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ
Известно, когда пройдут четыре матча
26 мая 2025, 18:52 | Обновлено 26 мая 2025, 19:09
704
1
Дирекция УПЛ сообщила, что утвердила даты и время начала переходных матчей за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.
В переходных встречах сыграют Ворскла – Кудровка и Левый Берег – Металлист 1925. Встречи пройдут 29 мая и 1 июня.
Плей-офф
29 мая (четверг)
Кудровка – Ворскла 15:30
Левый Берег – Металлист 1925 18:00
1 июня (воскресенье)
Ворскла – Кудровка 13:00
Металлист 1925 – Левый Берег 15:30
Матчи покажет канал УПЛ-ТВ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 26 мая 2025, 09:55 2
Стартует турнир в элитном дивизионе
Футбол | 26 мая 2025, 06:50 18
Столичная команда будет сеяной в Q2, но затем несеяной в Q3
Футбол | 26.05.2025, 04:08
Футбол | 26.05.2025, 13:39
Футбол | 26.05.2025, 17:56
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Так скоро! Не могу дождацца! Великий Харьков поджарит крылышки аистам из второй столицы и вернёцца в элиту Украинского футбола! На радость миллионам харьковских болельщиков!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2025, 06:23 15
26.05.2025, 09:02 10
25.05.2025, 08:21 1
Теннис
Бокс
25.05.2025, 00:40
25.05.2025, 09:23 1
26.05.2025, 06:00 5