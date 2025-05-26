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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 18:52 | Обновлено 26 мая 2025, 19:09
704
1

Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ

Известно, когда пройдут четыре матча

26 мая 2025, 18:52 | Обновлено 26 мая 2025, 19:09
704
1
Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ
ФК Ворскла

Дирекция УПЛ сообщила, что утвердила даты и время начала переходных матчей за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

В переходных встречах сыграют Ворскла – Кудровка и Левый Берег – Металлист 1925. Встречи пройдут 29 мая и 1 июня.

Плей-офф

29 мая (четверг)

Кудровка – Ворскла 15:30

Левый Берег – Металлист 1925 18:00

1 июня (воскресенье)

Ворскла – Кудровка 13:00

Металлист 1925 – Левый Берег 15:30

Матчи покажет канал УПЛ-ТВ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кудровка Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист Харьков
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Barabashovo
Так скоро! Не могу дождацца! Великий Харьков поджарит крылышки аистам из второй столицы и вернёцца в элиту Украинского футбола! На радость миллионам харьковских болельщиков!
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