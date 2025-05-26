Утверждены даты и время матчей за право играть в УПЛ

Дирекция УПЛ сообщила, что утвердила даты и время начала переходных матчей за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

В переходных встречах сыграют Ворскла – Кудровка и Левый Берег – Металлист 1925. Встречи пройдут 29 мая и 1 июня.

Плей-офф

29 мая (четверг)

Кудровка – Ворскла 15:30

Левый Берег – Металлист 1925 18:00

1 июня (воскресенье)

Ворскла – Кудровка 13:00

Металлист 1925 – Левый Берег 15:30

Матчи покажет канал УПЛ-ТВ.