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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 21:23 | Обновлено 26 мая 2025, 21:47
912
0

Стало известно, где Кудровка будет принимать Ворсклу в переходном плей-офф

Домашним для клуба из Черниговской области станет киевская Оболонь-Арена

26 мая 2025, 21:23 | Обновлено 26 мая 2025, 21:47
912
0
Стало известно, где Кудровка будет принимать Ворсклу в переходном плей-офф
Оболонь-Арена

Стало известно, где Кудровка примет полтавскую Ворсклу в первом матче плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне.

Домашним для клуба из Черниговской области станет стадион «Оболонь-Арена» в Киеве.

Дирекция УПЛ уже утвердила даты и время проведения переходных матчей за место в элитном дивизионе сезона 2025/26.

Первый матч плей-офф между Кудровкой и Ворсклой состоится в четверг, 29 мая, в 15:30. Эта игра пройдет на киевской «Оболонь Арене» и будет домашней для представителя Черниговщины. В этот же день, 29 мая, в 18:00 Левый Берег на домашней арене будет принимать Металлист 1925.

Ответный матч между Ворсклой и Кудровкой запланирован на воскресенье, 1 июня, и начнется в 13:00. В этот же день, в 15:30, состоится повторная встреча Металлиста 1925 с Левым Берегом.

УПЛ. Переходный плей-офф

29 мая (четверг)

  • 15:30. Кудровка – Ворскла Полтава
  • 18:00. Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков

1 июня (воскресенье)

  • 13:00. Ворскла Полтава – Кудровка
  • 15:30. Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев
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Кудровка Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины переходные матчи Левый Берег Киев Металлист 1925 даты и время матчей стадион Левый Берег Левый Берег - Металлист 1925 Металлист 1925 - Левый Берег
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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