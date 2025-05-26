Стало известно, где Кудровка будет принимать Ворсклу в переходном плей-офф

Стало известно, где Кудровка примет полтавскую Ворсклу в первом матче плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне.

Домашним для клуба из Черниговской области станет стадион «Оболонь-Арена» в Киеве.

Дирекция УПЛ уже утвердила даты и время проведения переходных матчей за место в элитном дивизионе сезона 2025/26.

Первый матч плей-офф между Кудровкой и Ворсклой состоится в четверг, 29 мая, в 15:30. Эта игра пройдет на киевской «Оболонь Арене» и будет домашней для представителя Черниговщины. В этот же день, 29 мая, в 18:00 Левый Берег на домашней арене будет принимать Металлист 1925.

Ответный матч между Ворсклой и Кудровкой запланирован на воскресенье, 1 июня, и начнется в 13:00. В этот же день, в 15:30, состоится повторная встреча Металлиста 1925 с Левым Берегом.

УПЛ. Переходный плей-офф

29 мая (четверг)

15:30. Кудровка – Ворскла Полтава

18:00. Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков

1 июня (воскресенье)