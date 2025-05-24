Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
Образовались пары: Кудровка – Ворскла, Левый Берег – Металлист 1925
Определены пары плей-офф за право сыграть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.
24 мая состоялись матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Две лучшие команды первой лиги – Эпицентр и Полтава – получили прямые путевки в УПЛ. Понижаются в классе аутсайдеры УПЛ: Ингулец и Черноморец.
Клубы, которые заняли 3-е и 4-е места – Металлист 1925 и Кудровка – проведут переходные матчи с командами УПЛ.
В плей-офф Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.
Противостояния будут состоять из двух матчей (29 мая и 1 июня). В первых матчах хозяевами поля будут Кудровка и Левый Берег, а в ответных поединках – Ворскла и Металлист 1925.
Переходные матчи. Плей-офф за путевку в УПЛ
Первые матчи, 29 мая
- Кудровка – Ворскла Полтава
- Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков
Ответные матчи, 1 июня
- Ворскла Полтава – Кудровка
- Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев
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