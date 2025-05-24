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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 14:10 | Обновлено 24 мая 2025, 15:12
3552
12

Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ

Образовались пары: Кудровка – Ворскла, Левый Берег – Металлист 1925

24 мая 2025, 14:10 | Обновлено 24 мая 2025, 15:12
3552
12
Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ
УПЛ

Определены пары плей-офф за право сыграть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.

24 мая состоялись матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Две лучшие команды первой лиги – Эпицентр и Полтава – получили прямые путевки в УПЛ. Понижаются в классе аутсайдеры УПЛ: Ингулец и Черноморец.

Клубы, которые заняли 3-е и 4-е места – Металлист 1925 и Кудровка – проведут переходные матчи с командами УПЛ.

В плей-офф Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

Противостояния будут состоять из двух матчей (29 мая и 1 июня). В первых матчах хозяевами поля будут Кудровка и Левый Берег, а в ответных поединках – Ворскла и Металлист 1925.

Переходные матчи. Плей-офф за путевку в УПЛ

Первые матчи, 29 мая

  • Кудровка – Ворскла Полтава
  • Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков

Ответные матчи, 1 июня

  • Ворскла Полтава – Кудровка
  • Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев

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Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Левый Берег Киев статистические расклады Кудровка Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Ингулец Черноморец Одесса Полтава Эпицентр Каменец-Подольский выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 12
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alex73776
так полтава і кудрівка заявляли що в упл не збираются?а метал,буковина,юкса хотіла але слабі!
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+3
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Singularis
Кудровка капут, а вот в другой паре хз.
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+1
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Galushka_na_maximalkah
Полтавское дерби в УПЛ (если Ворскла пройдет Кудровку)!
СК Полтава, надеюсь, снова не продаст свое место в УПЛ, как в 2020-м Черноморцу?
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0
Kiborg
Что там по поводу фк Движение, кто вместо него, возможен ли финал проигравших команд в стыковых?
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0
SosokDayany
Металіст(хз який з них,в сортах гів..на не розбираюсь )позорники , з їх то бюджетом не змогли взяти пряму путівку в Прем'єр лігу .
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0
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IronValdemar
Рух же заявляв, що буде зливатись з Карпатами. Тоді хто зайде замість них.
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0
Отаман
М1925 буде грати в упл
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-5
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