Кто повысится в классе? Определены пары плей-офф за путевку в УПЛ

Определены пары плей-офф за право сыграть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.

24 мая состоялись матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Две лучшие команды первой лиги – Эпицентр и Полтава – получили прямые путевки в УПЛ. Понижаются в классе аутсайдеры УПЛ: Ингулец и Черноморец.

Клубы, которые заняли 3-е и 4-е места – Металлист 1925 и Кудровка – проведут переходные матчи с командами УПЛ.

В плей-офф Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

Противостояния будут состоять из двух матчей (29 мая и 1 июня). В первых матчах хозяевами поля будут Кудровка и Левый Берег, а в ответных поединках – Ворскла и Металлист 1925.

Переходные матчи. Плей-офф за путевку в УПЛ

Первые матчи, 29 мая

Кудровка – Ворскла Полтава

Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков

Ответные матчи, 1 июня