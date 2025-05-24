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Первая лига
Металлист
24.05.2025 12:00 – FT 0 : 1
Полтава
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Украина. Первая лига
24 мая 2025, 13:57 | Обновлено 24 мая 2025, 14:34
5109
9

Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ

Кудровка и Металлист 1925 проведут плей-офф с командами УПЛ

24 мая 2025, 13:57 | Обновлено 24 мая 2025, 14:34
5109
9
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
СК Полтава

24 мая состоялись матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Команды были поделены на две группы – топ-8 сражались за выход в УПЛ, остальные вели борьбу за выживание.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Драматичным стал последний тур. Полтава одержала победу в матче с Металлистом (1:0) и повышается в классе.

Металлист 1925 на последних минутах сравнял счет в игре с Агробизнесом (1:1) и избежал встречи с Ворсклой в переходных матчах.

Итоговое положение: Эпицентр (53 очка), Полтава (41), Металлист 1925 (36), Кудровка (35), Агробизнес (33), Металлист (31), Буковина (30), ЮКСА (27).

Две лучшие команды первой лиги – Эпицентр и Полтава – получили путевки в УПЛ.

Клубы, которые заняли 3-е и 4-е места – Металлист 1925 и Кудровка – проведут переходные матчи с командами УПЛ.

В плей-офф Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

Выбыли из Первой лиги Диназ и Кремень, борьба за выход из зоны переходных матчей за тур до конца ведут: Металлург (26), Минай (24), Подолье (23).

Первая лига. Второй этап, 8-й тур. 24 мая 2025

  • 12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков – 1:1

Голы: Войтиховский, 55 – Мба, 90

  • 12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка – 2:0

Голы: Кожушко, 36, Бойчук, 42

  • 12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка – 2:1

Голы: Демченко, 17, Демиденко, 80 – Легостаев, 34

  • 12:00. Металлист Харьков – Полтава – 0:1

Гол: Стрельцов, 84

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua81
год назад 1925 проиграл Левому Берегу переходные матчи.
Думаю, что проиграют и в этот раз.
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+4
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Kiborg
Мужики, а вы не слышали новость, в следующем сезоне перед матчами фк щасливэ, болельщикам будут раздавать гудки, дабы победы, сами знаете кого, стали более величественными.
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+1
alex73776
заміна ворскла на полтаву?
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0
Boodya
Коли два Металісти об'єднаються в один, то тоді буде діло. Зараз це дві недієздатні одиниці
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0
Andromed
якщо Металіст 1925 не повернеться в УПЛ то напевно будуть вважати це провалом
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0
Singularis
уря... новые горожане после ФК Харьков и Львов) с миллионами болельщиков
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-1
Чемпіонський коридор для Мурлики🥇😸🥇
🎉🎉🎉Поздравляем полтавчан💛🩷 и будем рады видеть полтавское дерби! (потому и Ворскле💚🤍 удачи в стыках) 😊
👉Помню в каком-то году, ещё заканчивал 8й класс, Полтава уже пробивалась в УПЛ, разбив Черноморец, но затем расформировалась...
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-1
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