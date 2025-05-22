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Первая лига
Металлист
24.05.2025 12:00 - : -
Полтава
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Украина. Первая лига
22 мая 2025, 22:29 |
165
1

Металлист – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 24 мая в 12:00 по Киеву

22 мая 2025, 22:29 |
165
1
Металлист – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
СК Полтава

В субботу, 24 мая состоится игра 8-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Металлистом» и «СК Полтава». Игра начнется в 12:00 по Киеву.

Металлист

На данный момент коллектив занимает 6 место в чемпионате и имеет на счету 31 очко. У Харьковской команды уже нет шансов на повышение до УПЛ, ведь расстояние от топ-4 за 1 матч до завершения сезона составляет 4 недостижимых балла.

В Кубке Украины клуб дошел до 1/32 финала, где потерпел поражение от «ФК Николаев».


СК Полтава

Клуб является главным претендентом на вторую прямую путевку в высшую лигу. Сейчас коллектив занимает 2-е место в таблице и имеет 38 зачетных пунктов в активе, а отрыв от конкурентов, «Кудровки» и «Металлиста 1925» составляет уже 3 очка. Даже ничья в грядущем поединке удовлетворит полтавчан и гарантирует им участие в УПЛ в следующем сезоне.

Из кубка команда вылетела на стадии 1/32 от «Металлиста 1925».

Личные встречи

За все время команды сыграли между собой только в одном поединке – произошло это меньше месяца назад в рамках 4-го тура чемпионской группы. Тогда минимальную победу одержала «СК Полтава».

Интересные факты

  • В 10 выездных играх этого сезона Первой лиги «СК Полтава» завоевала 18 очков – 3-й лучший показатель среди всех команд чемпионской группы.
  • Только «Эпицентр» набрал больше очков (15), чем «СК Полтава» в последних 5 играх чемпионата - 10.
  • В последних 5 играх «Металлист» одержал лишь 1 победу, еще 2 игры проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Возможные стартовые составы

Металлист: Рыбак – Дегтяр, Гомес, Федоров, Луцев – Бахачанский, Тепляков – Исаенко, Цвиренко, Подручный – Чидомере

СК Полтава: Восконян – Коцюмака, Опанасенко, Мисюра, Савенков – Галенков, Плахтырь, Даниленко, Одарюк – Щербак, Марусич

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.

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Полтава Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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Комментарии 1
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Харьков
Ребята Красникова давайте помогите землякам оформить выход в УПЛ. Верю вам удасцца разорвать Полтаву. А в следующем сезоне желаем и вам вернуцца в элиту!
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