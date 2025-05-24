Первая лига. Матчи последнего тура, 24 мая. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
24 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Две лучшие команды повысятся в классе (Эпицентр уже обеспечил себе путевку в УПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 24 мая 2025
- 12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков
- 12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка
- 12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка
- 12:00. Металлист Харьков – Полтава
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков
12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка
12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка
12:00. Металлист Харьков – Полтава
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