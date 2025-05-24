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Первая лига
Металлист
24.05.2025 12:00 – 18 0 : 0
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 мая 2025, 12:00 | Обновлено 24 мая 2025, 12:04
266
0

Первая лига. Матчи последнего тура, 24 мая. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

24 мая 2025, 12:00 | Обновлено 24 мая 2025, 12:04
266
0
Первая лига. Матчи последнего тура, 24 мая. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

24 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Две лучшие команды повысятся в классе (Эпицентр уже обеспечил себе путевку в УПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 24 мая 2025

  • 12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков
  • 12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка
  • 12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка
  • 12:00. Металлист Харьков – Полтава

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков

12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка

12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка

12:00. Металлист Харьков – Полтава

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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