Первая лига. Матчи последнего тура, 24 мая. Смотреть онлайн LIVE

24 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Две лучшие команды повысятся в классе (Эпицентр уже обеспечил себе путевку в УПЛ). Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 24 мая 2025

12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков

12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка

12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка

12:00. Металлист Харьков – Полтава

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Агробизнес Волочиск – Металлист 1925 Харьков

12:00. Буковина Черновцы – ЮКСА Тарасовка

12:00. Эпицентр Камянец-Подольский – Кудровка

12:00. Металлист Харьков – Полтава