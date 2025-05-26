Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 14:05 | Обновлено 26 мая 2025, 14:30
1634
3

В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку

Виталий Пономарев близок к переезду в Черкассы

26 мая 2025, 14:05 | Обновлено 26 мая 2025, 14:30
1634
3
В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку
ФУ Рух. Виталий Пономарев

По информации Sport.ua, украинский тренер «Руха» Виталий Пономарев станет главным тренером ЛНЗ.

50-летний специалист возглавит черкасский клуб. Договоренность между сторонами может быть достигнута в ближайшие дни.

Соглашение Виталия Пономарева с «Рухом» истекает в конце этого сезона. Крайним тренером ЛНЗ был Роман Григорчук, он проработал с черкаским коллективом с декабря 2024 по май 2025 года.

По итогам сезона 2024/25 ЛНЗ с 31 баллом занял 12-ю позицию в Украинской Премьер-лиге. «Рух» Пономарева с 38 очками стал 8-м.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком.

По теме:
ВИДЕО. Алонсо обратился к фанатам после презентации в мадридском Реале
ФОТО. Алонсо – новый тренер Реала. Перес представил наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Проработал полгода. ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Рух Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Футбол | 26 мая 2025, 04:08 4
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу

Португалец перейдет в «Спортинг»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26 мая 2025, 09:55 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

Стартует турнир в элитном дивизионе

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»
Футбол | 26.05.2025, 13:46
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как можно праздновать чемпионство в лиге водокачки?!»
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Футбол | 26.05.2025, 03:11
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
Футбол | 26.05.2025, 12:05
ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
gvs58
"Крайнього тренера" не буває! Крайньою буває лише плоть! 
Ответить
+3
Gargantua81
это шаг назад по сравнению с Григорчуком
Ответить
0
Diesel
та ну нах
тільки не цей "тренер"
Тоді вже кого завгодно але не цього
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23 1
Футбол
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
25.05.2025, 14:35 6
Теннис
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
25.05.2025, 18:56 2
Хоккей
Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича
Стало известно, кто возьмет 10-й номер в Реале после ухода Модрича
24.05.2025, 13:32
Футбол
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем