В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку
Виталий Пономарев близок к переезду в Черкассы
По информации Sport.ua, украинский тренер «Руха» Виталий Пономарев станет главным тренером ЛНЗ.
50-летний специалист возглавит черкасский клуб. Договоренность между сторонами может быть достигнута в ближайшие дни.
Соглашение Виталия Пономарева с «Рухом» истекает в конце этого сезона. Крайним тренером ЛНЗ был Роман Григорчук, он проработал с черкаским коллективом с декабря 2024 по май 2025 года.
По итогам сезона 2024/25 ЛНЗ с 31 баллом занял 12-ю позицию в Украинской Премьер-лиге. «Рух» Пономарева с 38 очками стал 8-м.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком.
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