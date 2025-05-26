В ближайшие дни. В ЛНЗ определились с заменой Григорчуку

По информации Sport.ua, украинский тренер «Руха» Виталий Пономарев станет главным тренером ЛНЗ.

50-летний специалист возглавит черкасский клуб. Договоренность между сторонами может быть достигнута в ближайшие дни.

Соглашение Виталия Пономарева с «Рухом» истекает в конце этого сезона. Крайним тренером ЛНЗ был Роман Григорчук, он проработал с черкаским коллективом с декабря 2024 по май 2025 года.

По итогам сезона 2024/25 ЛНЗ с 31 баллом занял 12-ю позицию в Украинской Премьер-лиге. «Рух» Пономарева с 38 очками стал 8-м.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ расторг контракт с Григорчуком.