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Испания
26 мая 2025, 15:19 | Обновлено 26 мая 2025, 15:49
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Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида

Валерий Василенко – о завершении карьеры Модрича в «Реале»

26 мая 2025, 15:19 | Обновлено 26 мая 2025, 15:49
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Прощание славянина. На уход Святого Луки из Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine

«Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, и в жизни у всего есть начало, и есть конец». Так просто, и в то же время так душещипательно Лука Модрич объявил о расставании с «Реалом».

З9-летний хорватский полузащитник провел последний поединок за «Реал» – домашний против «Сосьедада». И на этом практически все. После окончания нынешнего сезона Лука еще сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира. Так сказать, введет в курс дел нового наставника «сливочных» – Хаби Алонсо, с которым в свое время небезуспешно защищал цвета самого титулованного клуба Старого Света.

Хаби Алонсо очень хотел, чтобы «Реал» еще на один сезон продлил договор с опытнейшим Модричем. Оно и неудивительно, ведь от того «Реала», который олицетворял когда-то сам Хаби Алонсо, остается лишь Флорентино Перес да Лука Модрич.

Хорват уже в нынешнем сезоне являлся играющим тренером «Мадрида». И наверняка Хаби хотел сохранить себе в команде такого помощника, слово которого для партнеров непререкаемо. Мне почему-то кажется, что Хаби и Лука обязательно поладили бы. Собственно, мне кажется, что неконфликтный Модрич поладил бы с любым тренером.

А тут уж не нужно и домыслов, если говорить о желании самого Луки. Он и не скрывал, что хотел бы еще на год остаться на «Сантьяго Бернабеу». Ради того, чтобы остаться в команде всей своей жизни, он был готов пойти на серьезное урезание как заработной платы, так и игрового времени.

Лука Модрич хотел завершить карьеру именно в «Мадриде». Но не получилось.

Не получилось из-за того, что планы хорвата, равно как и Хаби Алонсо, разрушил Флорентино Перес, всесильный босс лучшей клубной команды мира.

В этой связи хотелось сказать «великий и ужасный» Флорентино Перес, безжалостный и алчный. Скорее всего, он таковым и является, только вот не в этот раз. Не в этом конкретном случае.

В своем послании к мадридистам Лука не зря отметил, что у всего есть начало, и есть конец. Начало для него в «Мадриде» было в уже очень далеком 2012-м, когда он не без скандала перебрался в столицу Испании со столицы Британии.

С тех пор прошла уйма времени, вместившая в себя для хрупкого на вид футболиста 591 матч за «Реал» и 28 титулов. Больше Модрича за всю многолетнюю историю «королевского клуба» никто не выигрывал столько титулов.

В сентябре двужильному, мастеровитому, гениальному Луке Модричу исполнится сорок лет. Никто так, как он, не мог связывать оборону и нападение «Реала». Никто так в «Реале» не мог вырезать мяч внешней стороной стопы. Никто не был настолько профессиональным, настолько и нескандальным. Никто кроме него, ну, может, еще и Крооса, не таскал так изящно рояль, на котором играли Бэйл, Бензема, Роналду или Винисиус. И никому в новейшей истории «Реала» не аплодировали так болельщики «Барсы» или «Атлетико».

Все так, все сущая правда. Но беда лишь в том, что в этой жизни, как и в футболе, все имеет свое начало, и свой конец. История Модрича на «Сантьяго Бернабеу» подошла к концу. И в этой связи, то есть в связи с тем, что пришлось ставить точку, виноват отнюдь не великий и еще более ужасный босс «Мадрида». Виновато время. Оно не считается ни с гением одного касания, ни с гением целого поколения.

Getty Images/Global Images Ukraine

Флорентино объяснился в личной беседе с Лукой, почему решил не продлевать контракт. Потому что «наши молодые игроки должны сделать шаг вперед». Великий и ужасный смотрит, как всегда, на шаг вперед. А то и на два.

При всем громаднейшем уважении к Модричу, к его громаднейшей роли в «Реале», играть на прежнем уровне он уже не сможет. И это понимает и он сам, и Флорентино. Хаби Алонсо нужно делать новую команду. Творить новую историю.

Та команда, та история, в которой «Мадрид» и Модрич стали олицетворением друг друга, уже подошла к концу. Как и все хорошее в этой жизни. Как и вообще все. Лука уже бы не дал «Реалу» сверх того, что смог. Да, он мог еще держать раздевалку, выходить на замены, и даже в основе, мог показывать мастер-классы. Но беда и одновременно радость в том, что он выступает за величайшую команду, в которой ценят не столько легендарность и уникальность, сколько игровую форму, сколько «здесь и сейчас».

Разве Рауль, Гути, Роберто Карлос, Касильяс, Мориентес заслуживали в «Мадриде» досрочного списания в архив? А разве Серхио Рамос был менее уважаемым на «Бернабеу»? А Бэйл? А Бензема? А Каземиро? А Роналду? Однако все эти идолы, и сотни менее значимых, уходили, как только в клубе понимали, что большего из них уже нельзя выжать.

Эпоху выжимали, чтобы на месте выжатого лимона появилась новая эпоха. Так было всегда, и так будет всегда. И в «Реале», и в «Барселоне», и в жизни. Мир ведь не перевернулся после того, как «Камп Ноу» покинули Иньеста, Хави и Месси. Не перевернется и после того, как «Сантьяго Бернабеу» покинул Кроос, а вот теперь и Модрич. Покинет потому, что так нужно. Прежде всего – для все еще его клуба.

Да и для него тоже. Он ведь прекрасно все понимает. Понимает, что пора, пришло время прощаться. И лучше это сделать вовремя.

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статьи эксклюзив Реал Мадрид Лука Модрич
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Prokop_Andriy
я вважаю що Перес погане рішення прийняв, він однозначно ще приніс би користь на полі і за його межами
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