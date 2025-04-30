Яркий матч ЛЧ в Лондоне, пресс-конференция Усика и Дюбуа, куда уйдет Лунин
Главные новости за 29 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 апреля.
1A. В Париже будет жарко. ПСЖ минимально обыграл Арсенал на Эмирейтс
Команда Энрике повела в очень интересной двухматчевой дуэли
1B. Сетка Лиги чемпионов. ПСЖ получил гандикап перед второй игрой с Арсеналом
Французский клуб одержал минимальную победу на выезде
2. Саудовское дерби. Фиаско звезд: определен первый финалист азиатской ЛЧ
Клуб Аль-Ахли нанес поражение команде Аль-Хиляль и вышел в финал
3A. Конкуренция растет. Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов
На украинского вратаря растет спрос, Андрей может продолжить карьеру в Интере
3B. Агент Лунина провел переговоры с Реалом. Украинец намерен покинуть Мадрид
Главным претендентом на вратаря является турецкий «Галатасарай»
4. Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа
5. Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Матч за трофей состоится 14 мая в 18:30 в Житомире
6A. 20 ударов ниже пояса. Что было сказано на пресс-конференции Усика и Дюбуа
Усик не отвечал на провокации и игнорировал пустую болтовню
6B. ВИДЕО. Как все прошло? Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
Обошлось без толкотни на встрече в Лондоне
7A. Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника
7B. Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Марта в двух сетах уверенно прошла Потапову и далее сыграет с Соболенко
8A. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
28 апреля в английском Шеффилде завершилась стадия 1/8 финала
8B. Класс 1992 года. Хиггинс ведет в четвертьфинале ЧМ против Уильямса
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