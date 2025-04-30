Яркий матч ЛЧ в Лондоне, пресс-конференция Усика и Дюбуа, куда уйдет Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 апреля.

1A. В Париже будет жарко. ПСЖ минимально обыграл Арсенал на Эмирейтс

Команда Энрике повела в очень интересной двухматчевой дуэли

1B. Сетка Лиги чемпионов. ПСЖ получил гандикап перед второй игрой с Арсеналом

Французский клуб одержал минимальную победу на выезде

2. Саудовское дерби. Фиаско звезд: определен первый финалист азиатской ЛЧ

Клуб Аль-Ахли нанес поражение команде Аль-Хиляль и вышел в финал

3A. Конкуренция растет. Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов

На украинского вратаря растет спрос, Андрей может продолжить карьеру в Интере

3B. Агент Лунина провел переговоры с Реалом. Украинец намерен покинуть Мадрид

Главным претендентом на вратаря является турецкий «Галатасарай»

4. Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года

Руководство мадридского клуба продлит контракт с бельгийцем Тибо Куртуа

5. Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины

Матч за трофей состоится 14 мая в 18:30 в Житомире

6A. 20 ударов ниже пояса. Что было сказано на пресс-конференции Усика и Дюбуа

Усик не отвечал на провокации и игнорировал пустую болтовню

6B. ВИДЕО. Как все прошло? Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

Обошлось без толкотни на встрече в Лондоне

7A. Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника

7B. Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух сетах уверенно прошла Потапову и далее сыграет с Соболенко

8A. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей

28 апреля в английском Шеффилде завершилась стадия 1/8 финала

8B. Класс 1992 года. Хиггинс ведет в четвертьфинале ЧМ против Уильямса

Две легенды мирового снукера снова скрестили кии на чемпионате мира

8C. Ронни и Трамп на высоте. Фавориты завершили с перевесом первую сессию на ЧМ

В Шеффилде начались четвертьфинальные матчи чемпионата мира

9. Гран-при Майами. Вся информация и главные вопросы шестого этапа Формулы-1

Расписание, стратегия, прогноз и другая информация о Гран-при Майами

10. Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан

Рассказываем, почему лидер «красных» заслуживает признания