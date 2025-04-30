Конкуренция растет. Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает SpazioInter.

По информации источника, руководство чемпионов Италии уже задумывается над поиском замены своему 36-летнему «первому номеру» Янну Зоммеру из-за его возраста и вполне может вмешаться в борьбу за голкипера «сливочных».

В текущем сезоне Лунин сыграл на клубном уровне 12 матчей и пропустил 19 голов. Контракт Андрея с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.

Ранее президент «Галатасарая» Дурсун Озбек отреагировал на слухи о возможном трансфере Лунина.