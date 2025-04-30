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Испания
30 апреля 2025, 01:21 | Обновлено 30 апреля 2025, 01:25
577
0

Конкуренция растет. Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов

На украинского вратаря растет спрос, Андрей может продолжить карьеру в Интере

30 апреля 2025, 01:21 | Обновлено 30 апреля 2025, 01:25
577
0
Конкуренция растет. Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает SpazioInter.

По информации источника, руководство чемпионов Италии уже задумывается над поиском замены своему 36-летнему «первому номеру» Янну Зоммеру из-за его возраста и вполне может вмешаться в борьбу за голкипера «сливочных».

В текущем сезоне Лунин сыграл на клубном уровне 12 матчей и пропустил 19 голов. Контракт Андрея с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.

Ранее президент «Галатасарая» Дурсун Озбек отреагировал на слухи о возможном трансфере Лунина.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Интер Милан трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Ян Зоммер
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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