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Турция
29 апреля 2025, 21:07 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:00
1114
1

Президент Галатасарая отреагировал на слухи о возможном трансфере Лунина

Дурсун Озбек подтвердил, что его клуб интересуется украинским голкипером Реала

29 апреля 2025, 21:07 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:00
1114
1
Президент Галатасарая отреагировал на слухи о возможном трансфере Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал слухи о заинтересованности его клуба в услугах украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина:

«Ситуация с Муслерой пока остается неопределенной. Он хочет принять решение о своем будущем после завоевания трофеев. Мы обсуждаем ситуацию с нашим тренером Оканом Буруком.

Но если Муслера уйдет, мы получим вратаря уровня Яна Облака или Андрея Лунина. Мы следим за этими вратарями», – приводит слова президента «Галатасарая» Nefes.

Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» летом.

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Галатасарай Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу Фернандо Муслера Окан Бурук Ян Облак Дурсун Озбек
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Lulinnha
Для Лунина это было бы супер. Это не Трабзонспор... 
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