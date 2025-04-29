Президент Галатасарая отреагировал на слухи о возможном трансфере Лунина
Дурсун Озбек подтвердил, что его клуб интересуется украинским голкипером Реала
Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал слухи о заинтересованности его клуба в услугах украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина:
«Ситуация с Муслерой пока остается неопределенной. Он хочет принять решение о своем будущем после завоевания трофеев. Мы обсуждаем ситуацию с нашим тренером Оканом Буруком.
Но если Муслера уйдет, мы получим вратаря уровня Яна Облака или Андрея Лунина. Мы следим за этими вратарями», – приводит слова президента «Галатасарая» Nefes.
Ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» летом.
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